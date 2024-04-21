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21 апреля, 09:09

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

МЧС: В Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер до 18 м/с

Горожане в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Горожане в Москве. Обложка © АГН "Москва" / Артур Новосильцев

Москвичей предупредили о сильном ветре до 18 метров в секунду в ближайшие часы, который сохранится до восьми часов вечера. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие два часа с сохранением до 20 часов 21 апреля в Москве ожидаются порывы ветра 13–18 метров в секунду", — указано в сообщении.

Автомобилистам порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также водителей призывают избегать резких манёвров на дорогах и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не стоять под деревьями и не оставлять детей одних.

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А ранее Life.ru писал, что циклон "Гори", который 19 апреля обрушил на Москву сильный шторм, ушёл на север. Несмотря на солнечные дни, жителей столицы предупредили о кратковременных дождях.

Дарья Нарыкова
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