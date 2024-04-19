Бушующий шторм повалил в Москве и области более сотни деревьев

По состоянию на 21:00 19 апреля в Москве и области вызванный непогодой сильный ветер повалил более сотни деревьев. Эту информацию корреспондентам РИА "Новости" передал источник в экстренных службах.

"В Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали", — рассказал собеседник информагентства о ситуации в регионе.