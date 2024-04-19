Бушующий шторм повалил в Москве и области более сотни деревьев
РИА "Новости": В Москве и Подмосковье из-за непогоды упало более ста деревьев
Небо над Москвой 19 апреля. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
По состоянию на 21:00 19 апреля в Москве и области вызванный непогодой сильный ветер повалил более сотни деревьев. Эту информацию корреспондентам РИА "Новости" передал источник в экстренных службах.
"В Москве упало 13 деревьев, пострадали два автомобиля. Пострадавших нет. В Московской области повалено более 90 деревьев, повреждены шесть автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали", — рассказал собеседник информагентства о ситуации в регионе.
Ранее Life.ru писал, что на регионы Центральной России обрушился сильный шторм, вызванный циклоном "Гори", из-за которого в Москве уже пару дней действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Госкорпорация "Роскосмос" показала его снимок со спутника. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что вечером 19 апреля скорость ветра в регионе местами будет достигать 25 метров в секунду.