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19 апреля, 14:15

"Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на центр России шторма "Гори"

Снимок циклона "Гори" из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Снимок циклона "Гори" из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

На регионы Центральной России обрушился сильный шторм, вызванный циклоном "Гори". Госкорпорация "Роскосмос" показала его снимок со спутника. Из-за указанного шторма в Москве с 18 апреля действует "жёлтый" уровень погодной опасности. "Гори" движется со стороны Средиземного моря через Балканы и Чёрное море.

"Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков", — говорится в сообщении "Роскосмоса".

В Россию и Белоруссию в середине апреля снова нагрянула зима
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Ранее Life.ru писал, что 1920 апреля Центральную Россию накроет девятибалльный шторм. Скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. Стихия успокоится только ночью 20 апреля, а до этого, возможно, будет сносить деревья, баннеры и кровлю крыш.

Дарья Нарыкова
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