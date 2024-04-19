"Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на центр России шторма "Гори"
Снимок циклона "Гори" из космоса. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
На регионы Центральной России обрушился сильный шторм, вызванный циклоном "Гори". Госкорпорация "Роскосмос" показала его снимок со спутника. Из-за указанного шторма в Москве с 18 апреля действует "жёлтый" уровень погодной опасности. "Гори" движется со стороны Средиземного моря через Балканы и Чёрное море.
"Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков", — говорится в сообщении "Роскосмоса".
Ранее Life.ru писал, что 19–20 апреля Центральную Россию накроет девятибалльный шторм. Скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. Стихия успокоится только ночью 20 апреля, а до этого, возможно, будет сносить деревья, баннеры и кровлю крыш.