"Роскосмос" показал спутниковое фото обрушившегося на центр России шторма "Гори"

На регионы Центральной России обрушился сильный шторм, вызванный циклоном "Гори". Госкорпорация "Роскосмос" показала его снимок со спутника. Из-за указанного шторма в Москве с 18 апреля действует "жёлтый" уровень погодной опасности. "Гори" движется со стороны Средиземного моря через Балканы и Чёрное море.

"Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков", — говорится в сообщении "Роскосмоса".