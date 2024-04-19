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Регион
19 апреля, 09:06

В Россию и Белоруссию в середине апреля снова нагрянула зима

Выпавший снег на жилом участке в Тверской области. Обложка © VK / News 69 / Виктор Глотов

Выпавший снег на жилом участке в Тверской области. Обложка © VK / News 69 / Виктор Глотов

В Россию и Белоруссию снова вернулась зима. Мокрый снег уже выпал в Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Псковской областях, Пермском крае и белорусском Витебске. Кадрами со снегопадом жители регионов делятся в соцсетях.

Снег выпал в российских регионах. Видео © VK / Новости Нижнего Новгорода, Новости Перми

На Москву и другие регионы ЦФО сегодня, 19 апреля, обрушится пурга, которую принёс циклон. Жители Центральной России столкнутся с ливнями, снегом и сильным ветром до 18 метров в секунду. Также горожан ожидает прохладная погода, температура воздуха может опуститься до 0 градусов вечером. Однако холода в Москве ненадолго — уже в субботу будет потепление до плюс 13 градусов. А в понедельник температура воздуха достигнет 20 градусов тепла.

Москвичам напомнили, что делать во время 9-балльного шторма, который накроет столицу уже вечером
Москвичам напомнили, что делать во время 9-балльного шторма, который накроет столицу уже вечером

А ранее Life.ru писал, что в Москве и Подмосковье уже выпала почти половина месячной нормы осадков. По словам синоптика Евгения Тишковца, рекордсменом по осадкам стала Смоленская область, где за прошедшие сутки выпало две трети от всей нормы осадков.

Дарья Нарыкова
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