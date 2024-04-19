В Россию и Белоруссию в середине апреля снова нагрянула зима

В Россию и Белоруссию снова вернулась зима. Мокрый снег уже выпал в Тверской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Псковской областях, Пермском крае и белорусском Витебске. Кадрами со снегопадом жители регионов делятся в соцсетях.

Снег выпал в российских регионах. Видео © VK / Новости Нижнего Новгорода, Новости Перми

На Москву и другие регионы ЦФО сегодня, 19 апреля, обрушится пурга, которую принёс циклон. Жители Центральной России столкнутся с ливнями, снегом и сильным ветром до 18 метров в секунду. Также горожан ожидает прохладная погода, температура воздуха может опуститься до 0 градусов вечером. Однако холода в Москве ненадолго — уже в субботу будет потепление до плюс 13 градусов. А в понедельник температура воздуха достигнет 20 градусов тепла.