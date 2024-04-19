В Москве уже выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве и Подмосковье местами выпало 45% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столичном регионе местами выпало 45% от месячной нормы осадков. За минувшие сутки в Москве, на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по восемь миллиметров осадков, в Тушине и МГУ — по десять миллиметров, что составляет 22–27% от месячной нормы", — написал синоптик в телеграм-канале.

А вот в Красногорске, который примыкает к столице с северо-западной части, выпало 17 миллиметров — это составляет практически половину месячной нормы. Также проливные дожди лили на западе и юге Московской области: Шаховская, Кашира, Серебряные Пруды — 15 миллиметров, Можайск — 16 миллиметров, а Волоколамск — 17 миллиметров.

При этом рекордсменом по осадкам, по данным Тишковца, стала Смоленская область, где за минувшие сутки выпало две трети от всей нормы осадков. В списке также оказались Калужская, Брянская и Тульская области.