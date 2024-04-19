В Москве уже выпала почти половина месячной нормы осадков
Тишковец: В Московском регионе за сутки выпало 45% от месячной нормы осадков
В Москве и Подмосковье местами выпало 45% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном регионе местами выпало 45% от месячной нормы осадков. За минувшие сутки в Москве, на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по восемь миллиметров осадков, в Тушине и МГУ — по десять миллиметров, что составляет 22–27% от месячной нормы", — написал синоптик в телеграм-канале.
А вот в Красногорске, который примыкает к столице с северо-западной части, выпало 17 миллиметров — это составляет практически половину месячной нормы. Также проливные дожди лили на западе и юге Московской области: Шаховская, Кашира, Серебряные Пруды — 15 миллиметров, Можайск — 16 миллиметров, а Волоколамск — 17 миллиметров.
При этом рекордсменом по осадкам, по данным Тишковца, стала Смоленская область, где за минувшие сутки выпало две трети от всей нормы осадков. В списке также оказались Калужская, Брянская и Тульская области.
А ранее Тишковец предупредил москвичей о девятибалльном шторме, который обрушится на столицу 19 и 20 апреля. По словам синоптика, скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. В зоне наибольшей опасности окажутся регионы Центральной России.
АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок