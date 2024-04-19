Москвичам напомнили, что делать во время 9-балльного шторма, который накроет столицу уже вечером Девятибалльный шторм ожидает Центральную Россию 19–20 апреля 19 апреля, 06:18 Центральную Россию предупредили о шторме. Обложка © Freepik

На Центральную Россию и Москву обрушится девятибалльный шторм вечером 19 апреля, скорость ветра местами достигнет 25 метров в секунду. Стихия успокоится только ночью 20 апреля. Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По шкале Бофорта это девятибалльный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 километров в час", — подчеркнул он.

Синоптик предупредил, что такой ветер может срывать рекламные баннеры, кровлю крыш, сносить автобусные остановки, ломать деревья. По его данным, в зоне наибольшей опасности окажутся Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. РИАМО напомнило россиянам правила, как не стать жертвой разбушевавшейся стихии.

Прежде всего нужно уметь распознавать приближение шторма. На это укажут усилившиеся порывы ветра, резкое падение атмосферного давления, ливень. Если добежать до дома всё же не удалось, следует найти себе укрытие. Нельзя прятаться под деревьями, на остановках, вблизи шатких конструкций. Самый оптимальный вариант — спуститься в метро, забежать в ближайший подъезд или магазин.

Если в бурю вы оказались в автомобиле, то следует сразу припарковаться и переждать пик непогоды. Главное — не останавливаться под деревьями или столбами. При необходимости продолжать движение нужно сбавить скорость и выдержать значительную дистанцию с впереди идущим транспортом.

Даже находясь в собственном доме, нельзя забывать о правилах безопасности в момент штормовой погоды. Следует убрать все лёгкие предметы с балкона, закрыть окна и форточки, перекрыть газ, выключить электроприборы. На всякий случай нужно держать под рукой телефон, чтобы успеть вызвать спасателей по номеру 101 или 112.

Ранее сообщалось, что 18 и 19 апреля в Москве ожидается дождь с грозами и сильным ветром, порывы будут достигать до 20 метров в секунду. В связи с этим столичные коммунальные службы переводятся в режим повышенной готовности.

Авторы Татьяна Миссуми