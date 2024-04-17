Коммунальные службы в Москве перевели на круглосуточное дежурство из-за непогоды

18 и 19 апреля в Москве ожидается дождь с грозами и сильным ветром, порывы будут достигать до 20 метров в секунду. В связи с этим столичные коммунальные службы переводятся в режим повышенной готовности, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

"Всего за двое суток может выпасть до 40% месячной нормы осадков. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", — приводит его слова городское хозяйство Москвы в телеграм-канале.

В столице работают над механизмами защиты от порывов ветра жилых и нежилых сооружений, транспортных и торговых объектов, а также недостроенных зданий. Под особый контроль взята исправность работы систем жизнеобеспечения. Также подготовлены генераторы энергоснабжения для экстренных случаев.

"Просим горожан быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — заключили коммунальщики.