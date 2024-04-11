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11 апреля, 11:03

Синоптик рассказал, "подыграет" ли людям погода в борьбе с последствиями паводков

Синоптик Шувалов: За неделю возможен спуск пика половодья по течению Урала

Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Несмотря на большое количество затопленных домов в Оренбургской области в результате половодья, положительные перспективы всё же имеются, хоть они и требуют времени. К примеру, в Орске, на Урале, в Илеке уже начался процесс снижения воды, в том числе благодаря хорошим погодным условиям. Об этом рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Затопленная территория будет постепенно освобождаться от воды. Неделю ещё предстоит в полном напряжении работать МЧС. Дискомфорт, если так можно выразиться, будут испытывать люди и животные", — добавил эксперт в диалоге с телеканалом "360".

По мнению Шувалова, особого внимания сейчас заслуживают река Тобол и город Курган, потому что там с 13 по 15 апреля ожидается выход воды на пойму опасного уровня.

В Оренбурге заново отстроят уплывший скейт-парк
В Оренбурге заново отстроят уплывший скейт-парк

Ранее сообщалось, что глава Минстроя Ирек Файзуллин вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и замгенпрокурора РФ Николаем Шишкиным провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. На нём обсуждались вопросы восстановления пострадавших от паводков домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также сегодняшний статус ликвидации последствий разбушевавшейся в регионе стихии.

Каринэ Гевондян
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