Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 17:30

Глава Минстроя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске

Глава Минстроя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Обложка © Telegram / Правительство России

Глава Минстроя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Обложка © Telegram / Правительство России

Глава Минстроя Ирек Файзуллин вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и замгенпрокурора РФ Николаем Шишкиным провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Глава Минстроя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Обложка © Telegram / Правительство России

Глава Минстроя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Обложка © Telegram / Правительство России

"Перед нами стоит первоочередная задача — восстановление жилья, стратегической и социально значимой инфраструктуры. Эта задача поставлена президентом нашей страны. Будем решать вопрос совместно с федеральным центром и региональными властями. Нам нужно найти совместные оптимальные решения", — отметил Файзуллин.

На заседании также обсуждались вопросы восстановления пострадавших от паводков домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также сегодняшний статус ликвидации последствий разбушевавшейся в регионе стихии. Кроме того, участники совещания обсудили задачи по восстановлению водоснабжения, подачи тепла и электричества, а также обеспечения защиты населения от таких происшествий в будущем.

В пресс-службе добавили, что Файзуллин обратил внимание на необходимость взаимодействия региона с Роспотребнадзором, чтобы просушить и продезинфицировать жилые дома после, а также обеспечить контроль за качеством воды, чтобы не допустить заражения людей.

"Их не посадишь": В РАН оценили версию о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске
"Их не посадишь": В РАН оценили версию о вине грызунов в прорыве дамбы в Орске

Напомним, мощнейший паводок накрыл Оренбургскую область, подтоплены уже более 10 тысяч домов. Замглавы Оренбурга заявил, что вода в реке Урал поднялась почти на полметра, добравшись до отметки 965 сантиметров. В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин держит ситуацию под личным контролем. Вчера стало известно, что российский лидер направил в наводнённый регион главу Министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Александра Мышляева
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Общество
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров