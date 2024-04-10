Глава Минстроя Ирек Файзуллин вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером и замгенпрокурора РФ Николаем Шишкиным провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Глава Минстроя провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в Орске. Обложка © Telegram / Правительство России

"Перед нами стоит первоочередная задача — восстановление жилья, стратегической и социально значимой инфраструктуры. Эта задача поставлена президентом нашей страны. Будем решать вопрос совместно с федеральным центром и региональными властями. Нам нужно найти совместные оптимальные решения", — отметил Файзуллин.

На заседании также обсуждались вопросы восстановления пострадавших от паводков домов, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры, а также сегодняшний статус ликвидации последствий разбушевавшейся в регионе стихии. Кроме того, участники совещания обсудили задачи по восстановлению водоснабжения, подачи тепла и электричества, а также обеспечения защиты населения от таких происшествий в будущем.