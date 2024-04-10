Паводок в Орске отступил ещё от 136 домов

Паводок в Орске продолжает отступать. Уровень реки Урал снизился до 899 сантиметров, вода отступила от 136 жилых домов. Хорошие новости сообщил мэр города Василий Козупица в своём telegram-канале.

"Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", — рассказал градоначальник.

По его словам, после начала паводка было эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребёнок. В 15 ПВР размещены 1376 человек. К ликвидации ЧС подключили 1760 человек, более 300 единиц техники и 53 плавсредства.