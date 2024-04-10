Паводок в Орске отступил ещё от 136 домов
Уровень реки Урал в Орске упал на 29 сантиметров — до 899 сантиметров
Затопленный Орск. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
Паводок в Орске продолжает отступать. Уровень реки Урал снизился до 899 сантиметров, вода отступила от 136 жилых домов. Хорошие новости сообщил мэр города Василий Козупица в своём telegram-канале.
"Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", — рассказал градоначальник.
По его словам, после начала паводка было эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребёнок. В 15 ПВР размещены 1376 человек. К ликвидации ЧС подключили 1760 человек, более 300 единиц техники и 53 плавсредства.
Тем временем в Оренбурге уровень воды в Урале продолжает расти. За минувшую ночь он увеличился почти на полметра, достигнув отметки в 965 сантиметров.