Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 06:08

Паводок в Орске отступил ещё от 136 домов

Уровень реки Урал в Орске упал на 29 сантиметров — до 899 сантиметров

Затопленный Орск. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Затопленный Орск. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Орске продолжает отступать. Уровень реки Урал снизился до 899 сантиметров, вода отступила от 136 жилых домов. Хорошие новости сообщил мэр города Василий Козупица в своём telegram-канале.

"Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", рассказал градоначальник.

По его словам, после начала паводка было эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребёнок. В 15 ПВР размещены 1376 человек. К ликвидации ЧС подключили 1760 человек, более 300 единиц техники и 53 плавсредства.

Тем временем в Оренбурге уровень воды в Урале продолжает расти. За минувшую ночь он увеличился почти на полметра, достигнув отметки в 965 сантиметров.

Эксперт объяснил, почему было нельзя предугадать масштаб паводков в России
Эксперт объяснил, почему было нельзя предугадать масштаб паводков в России
Андрей Бражников
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Происшествия
  • Общество
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров