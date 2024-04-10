Эксперт объяснил, почему было нельзя предугадать масштаб паводков в России
Эксперт Беднарук: Было невозможно спрогнозировать аномальные паводки в России
Спрогнозировать наводнения подобных масштабов, произошедших в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, почти невозможно, по крайней мере, за несколько месяцев. Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета МСХ им. Тимирязева Сергей Беднарук.
"Каждый год имеет свои особенности по запасам снега. Запасы снега в этом году были большие, но это только один из факторов. Второй — насколько быстро он тает <…> В этом году снег очень быстро растаял, и большая часть пошла в речной сток", — пояснил Беднарук.
Он также подтвердил, что к сильным паводкам стоило готовиться серьёзнее, укрепив защитные сооружения. Он также подчеркнул, что модернизация и строительство новых дамб — это очень долгий процесс. И если бы осенью прошлого года удалось предвидеть бедствия подобного масштаба, должным образом подготовиться бы не успели. Кроме того, он попросил учитывать, что дамбы возводятся под конкретные отметки уровня воды, которые были получены в результате многолетних наблюдений и гидрологических расчётов.
Напомним, что в этом году в нескольких регионах России наблюдается неблагоприятная паводковая ситуация. В частности, речь идёт об Курганской, Тюменской областях и Оренбургской областях, где стихия разгулялась сильнее всего. В целом в Оренбуржье подтоплено более десяти тысяч домов. В Кремле подчеркнули, что ситуация остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина. Глава государства командировал в Оренбургскую область министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.
Life.ru / Андрей Тишин