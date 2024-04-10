Эксперт объяснил, почему было нельзя предугадать масштаб паводков в России

Спрогнозировать наводнения подобных масштабов, произошедших в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях, почти невозможно, по крайней мере, за несколько месяцев. Об этом заявил в эфире радио "Комсомольская правда" начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета МСХ им. Тимирязева Сергей Беднарук.

"Каждый год имеет свои особенности по запасам снега. Запасы снега в этом году были большие, но это только один из факторов. Второй — насколько быстро он тает <…> В этом году снег очень быстро растаял, и большая часть пошла в речной сток", — пояснил Беднарук.