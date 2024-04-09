В Курганской области жителей подтопляемых территорий призвали срочно эвакуироваться
В Звериноголовском районе Курганской области объявили эвакуацию из-за паводка
Обстановка в селе Звериноголовское Курганской области на фоне угрозы затопления. Обложка © Telegram / Марина Панкратова
В Звериноголовском районе Курганской области объявили эвакуацию в связи с угрозой затопления жилых домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.
Сотрудники МЧС обходят жителей села Звериноголовское, где ожидается затопление. Видео © Telegram / Марина Панкратова
"Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена эвакуация!" — написала она в телеграм-канале.
На 22:00 уровень воды реки Тобол в селе Звериноголовском составил 912 сантиметров, рост за два часа на 19 см. В селе Прорывное вода поднялась на 15 см, в Озёрном — на девять сантиметров. Власти предупредили жителей, что ночью оставаться в своих домах опасно, и призвали эвакуироваться.
Ранее Life.ru писал, что паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов. Так, в Курганской области изначально сообщалось о том, что более 60 населённых пунктов могут быть подтоплены из-за паводка. Впоследствии губернатор региона Вадим Шумков сообщил о том, что власти ввели режим ЧС регионального уровня. Жителям Кургана рекомендовали сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений, также туда из Иванова направили аэромобильную группировку МЧС России. В зоне подтопления в регионе может находиться 19 тысяч человек.