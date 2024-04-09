В Курганской области жителей подтопляемых территорий призвали срочно эвакуироваться

В Звериноголовском районе Курганской области объявили эвакуацию в связи с угрозой затопления жилых домов. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова.

На 22:00 уровень воды реки Тобол в селе Звериноголовском составил 912 сантиметров, рост за два часа на 19 см. В селе Прорывное вода поднялась на 15 см, в Озёрном — на девять сантиметров. Власти предупредили жителей, что ночью оставаться в своих домах опасно, и призвали эвакуироваться.