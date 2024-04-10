В Оренбурге заново отстроят уплывший скейт-парк
Власти Оренбурга восстановят скейт-парк, объекты которого унесло водой во время масштабного паводка. Об этом заявили в пресс-службе городской мэрии, комментируя появление в соцсетях видео с дрейфующими конструкциями парка.
Дрейфующий скейт-парк в Оренбурге. Видео © VK / Оренбург
"Скейт-парк пользовался популярностью среди горожан. Парк будем восстанавливать", — пообещал представитель пресс-службы в беседе с РИА "Новости".
Напомним, что вместе с приходом весны в России начались сильные паводки. Объектом повышенного внимания стихии стала Оренбургская область. Так, в Орске зафиксировали минимум три прорыва дамбы. На данный момент более 10 тысяч домов попали в опасную зону. Замглавы Оренбурга заявил, что уровень воды в реке Урал вырос почти на полметра, достигнув отметки в 965 сантиметров. Мэр города Салмин сообщил, что ситуация остаётся тяжелой, а вода не прекратит прибывать. Правительство Оренбургской области предупредило, что пик паводка придётся на 10 апреля.
VK / Оренбург