Деревья падают прямо на машины: Есть первые пострадавшие из-за шторма в Центральной России

По данным надзорного органа, девочка получила травму ноги, сейчас она в больнице. По факту инцидента началась проверка. К делу также подключился региональный СК. Тем временем в Калуге ураганный ветер повалил шесть деревьев, три из них повредили рядом стоящие автомобили. Непогода разбушевалась также и в Тульской области. Известно, что там ветер повалил четыре дерева, в результате пострадала женщина.