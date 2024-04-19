Деревья падают прямо на машины: Есть первые пострадавшие из-за шторма в Центральной России
Штормовой ветер обрушился на Москву и ряд регионов Центральной России
Кадр с места, где на девочку упало дерево в Тверской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Тверской области
Штормовой ветер обрушился на регионы Центральной России. В частности, в Тверской области на семилетнюю девочку из-за ураганного ветра рухнуло дерево. Инцидент произошёл в посёлке городского типа Козлово возле городской больницы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного органа, девочка получила травму ноги, сейчас она в больнице. По факту инцидента началась проверка. К делу также подключился региональный СК. Тем временем в Калуге ураганный ветер повалил шесть деревьев, три из них повредили рядом стоящие автомобили. Непогода разбушевалась также и в Тульской области. Известно, что там ветер повалил четыре дерева, в результате пострадала женщина.
В Москве ветер тоже разгулялся не на шутку: порывы достигают 19 м/с. Так, остановку перевернуло на Южной улице, также есть случаи падения деревьев на машины, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Мусорные баки сносит ветром в Москве. Видео Telegram / SHOT
"Сильный ветер сохранится до конца дня. Просим горожан быть предельно внимательными на улице", — говорится в сообщении.
Ранее в Москве из-за непогоды закрылись парки. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.