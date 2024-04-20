Сильный шторм ушёл из Москвы, уступив место солнцу и редким дождям
Циклон "Гори", 19 апреля обрушивший на Москву сильный шторм, ушёл на север и оставил после себя солнечную погоду. Как пишут "Метеовести", в столице также ожидаются кратковременные и небольшие дожди.
Воздух прогреется до 13 градусов, а в Подмосковье — до 14 градусов. Ожидается ветер скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление вырастет до 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Напомним, на Центральную Россию обрушился сильный шторм, вызванный циклоном "Гори". Из-за этого, в частности, в Москве несколько дней действует "жёлтый" уровень погодной опасности. Огромную белую пелену, закрывшую собой солидную часть РФ, даже сняли из космоса. В столице и области повалено более ста деревьев, повреждено шесть автомобилей.
Life.ru