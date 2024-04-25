Россию накрыли дожди с песком из Африки и Китая

Жители Белгорода и Крыма наблюдают жёлтые осадки и жёлтое небо из-за пришедшей в РФ африканской песчаной бури. А в Приморье и Владивосток занесло пески из восточных регионов Китая.

Дожди с песком из Африки в Белгородской области. Видео © Telegram / Жесть Белгород

"В Россию добрались африканская пыль и песок. На фото "жёлтые осадки" в Белгороде. Небо стало жёлтым, а после дождя на машинах и предметах остался налёт. Похожее наблюдали и в Крыму", — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Карта распространения песчаной бури. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

По его словам, шлейф африканской пыли может распространиться до северо-западной части России, но концентрация песчаной бури из Сахары будет ничтожно мала. Синоптик объяснил, что метеорологи из Греции назвали это явление "красной Минервой".

Песчаная буря пришла также в Приморский край и Владивосток из восточных регионов Китая. Как рассказали ТАСС в Приморском гидрометцентре, частицы перемещаются в верхних слоях атмосферы и для жителей непосредственной опасности она не представляет, но немного меняет цвет неба.

Песчаная буря пришла в Приморский край и Владивосток. Видео © Telegram/Новости Приморья | Владивосток