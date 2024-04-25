Россию накрыли дожди с песком из Африки и Китая
Синоптик Тишковец: "Жёлтые осадки" появились в РФ из-за африканской пыли
Жёлтая пыль, пришедшая в РФ из Африки. Обложка © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец
Жители Белгорода и Крыма наблюдают жёлтые осадки и жёлтое небо из-за пришедшей в РФ африканской песчаной бури. А в Приморье и Владивосток занесло пески из восточных регионов Китая.
Дожди с песком из Африки в Белгородской области. Видео © Telegram / Жесть Белгород
"В Россию добрались африканская пыль и песок. На фото "жёлтые осадки" в Белгороде. Небо стало жёлтым, а после дождя на машинах и предметах остался налёт. Похожее наблюдали и в Крыму", — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.
Карта распространения песчаной бури. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец
По его словам, шлейф африканской пыли может распространиться до северо-западной части России, но концентрация песчаной бури из Сахары будет ничтожно мала. Синоптик объяснил, что метеорологи из Греции назвали это явление "красной Минервой".
Песчаная буря пришла также в Приморский край и Владивосток из восточных регионов Китая. Как рассказали ТАСС в Приморском гидрометцентре, частицы перемещаются в верхних слоях атмосферы и для жителей непосредственной опасности она не представляет, но немного меняет цвет неба.
Песчаная буря пришла в Приморский край и Владивосток. Видео © Telegram/Новости Приморья | Владивосток
Буря пройдёт над территорией всего Приморья, но уже к ночи полностью минует территорию края и уйдёт в Японское море.
А ранее Life.ru писал, что пыль из Сахары погрузила Украину во мглу 1 апреля. В Укргидрометцентре уточнили, что концентрация пыли не превысила допустимых значений. На следующий вечер, 2 апреля, песчаная буря из Африки добралась и до Киева.