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25 апреля, 07:32

Россию накрыли дожди с песком из Африки и Китая

Синоптик Тишковец: "Жёлтые осадки" появились в РФ из-за африканской пыли

Жёлтая пыль, пришедшая в РФ из Африки. Обложка © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

Жёлтая пыль, пришедшая в РФ из Африки. Обложка © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

Жители Белгорода и Крыма наблюдают жёлтые осадки и жёлтое небо из-за пришедшей в РФ африканской песчаной бури. А в Приморье и Владивосток занесло пески из восточных регионов Китая.

Дожди с песком из Африки в Белгородской области. Видео © Telegram / Жесть Белгород

"В Россию добрались африканская пыль и песок. На фото "жёлтые осадки" в Белгороде. Небо стало жёлтым, а после дождя на машинах и предметах остался налёт. Похожее наблюдали и в Крыму", — написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в телеграм-канале.

Карта распространения песчаной бури. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

Карта распространения песчаной бури. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец

По его словам, шлейф африканской пыли может распространиться до северо-западной части России, но концентрация песчаной бури из Сахары будет ничтожно мала. Синоптик объяснил, что метеорологи из Греции назвали это явление "красной Минервой".

Песчаная буря пришла также в Приморский край и Владивосток из восточных регионов Китая. Как рассказали ТАСС в Приморском гидрометцентре, частицы перемещаются в верхних слоях атмосферы и для жителей непосредственной опасности она не представляет, но немного меняет цвет неба.

Песчаная буря пришла в Приморский край и Владивосток. Видео © Telegram/Новости Приморья | Владивосток

Буря пройдёт над территорией всего Приморья, но уже к ночи полностью минует территорию края и уйдёт в Японское море.

Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в жёлтый цвет
Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в жёлтый цвет

А ранее Life.ru писал, что пыль из Сахары погрузила Украину во мглу 1 апреля. В Укргидрометцентре уточнили, что концентрация пыли не превысила допустимых значений. На следующий вечер, 2 апреля, песчаная буря из Африки добралась и до Киева.

Дарья Нарыкова
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