Песчаные бури из Монголии и Китая окрасили небо в Благовещенске в жёлтый цвет

Амурскую область накрыла китайско-монгольская песчаная буря, передают в телеграм-канале представители регионального гидрометцентра.

Жёлтое небо после дождя в Благовещенске. Видео © VK / Blaga Live Благовещенск

По информации специалистов, южная часть Амурской области оказалась на пути смещения юго-западного циклона. Их отличительной чертой является жёлтый или оранжевый цвет туч.

"Это связано с тем, что по пути следования через территорию Монголии и Китая воздушные потоки поднимают пыль, песок, частички земли тех территорий, не закреплённые ещё травяным покровом. В связи с чем и выпадающие осадки нередко бывают грязными", — сообщили в Амурском гидрометцентре.

Циклон принёс в регион и первый дождь, после которого в Сети появилось множество видеозаписей и фотографий необычного явления. На них видно, что небосвод над Благовещенском окрасился в жёлтый цвет из-за песчаной бури. Песок оседает на улицах, строениях и автомобилях, а местные жители жалуются на проблемы с дыханием.