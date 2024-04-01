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1 апреля, 14:01

Пыль из Сахары погрузила Украину во мглу

ГСЧС: Украину накрыла пыль из Сахары из-за тёплого воздушного фронта из Африки

Украина погрузилась во мглу из-за пыли из Сахары, которую принёс тёплый воздушный фронт из Африки. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На выходных пришёл очень тёплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5–12 градусов. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль. Она создаёт эффект затуманенного неба", — отметили там.

В Укргидрометцентре добавили, что концентрация пыли пока не превысила допустимые значения. В большинстве областей Незалежной такая обстановка сохранится до конца дня. Качество воздуха может улучшиться после дождей. Так, на западе Украины осадки ожидаются 2 апреля.

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Ранее Life.ru писал, что в Киеве подняли на уши экстренные службы из-за "взрыва" в многоэтажке. Оказалось, что в квартире велись строительные работы, а пыль была принята за клубы дыма.

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ТАСС / ZUMA

Никита Осипов
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