Пыль из Сахары погрузила Украину во мглу
ГСЧС: Украину накрыла пыль из Сахары из-за тёплого воздушного фронта из Африки
Украина погрузилась во мглу из-за пыли из Сахары, которую принёс тёплый воздушный фронт из Африки. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"На выходных пришёл очень тёплый воздух африканского происхождения, средняя суточная температура превысила норму на 5–12 градусов. Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль. Она создаёт эффект затуманенного неба", — отметили там.
В Укргидрометцентре добавили, что концентрация пыли пока не превысила допустимые значения. В большинстве областей Незалежной такая обстановка сохранится до конца дня. Качество воздуха может улучшиться после дождей. Так, на западе Украины осадки ожидаются 2 апреля.
Ранее Life.ru писал, что в Киеве подняли на уши экстренные службы из-за "взрыва" в многоэтажке. Оказалось, что в квартире велись строительные работы, а пыль была принята за клубы дыма.
ТАСС / ZUMA