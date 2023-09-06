В Киеве подняли на уши экстренные службы из-за "взрыва" в многоэтажке по вине строителей

В одну из многоэтажек в Днепровском районе Киева вызвали экстренные службы из-за "взрыва" после того, как из окон последнего этажа повалил дым.

"В Киеве на Русановке прогремел взрыв, сообщают паблики. По словам очевидцев, после этого из квартиры на бульваре Игоря Шамо пошёл дым", — утверждало украинское издание "Страна", уточняя, что воздушной тревоги не было.

Однако в украинском ГСЧС опровергли информацию и сообщили, что вызов оказался ложным. В квартире велись строительные работы, а пыль была принята очевидцами за клубы дыма. "По взрыву пока ничего не могу сказать", — добавил собеседник "Страны" в ведомстве.