ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 сентября 2023, 11:28
4175

В Киеве подняли на уши экстренные службы из-за "взрыва" в многоэтажке по вине строителей

ГСЧС Украины заявила, что за взрыв в многоэтажке в Киеве приняли пыль со стройки

В Киеве из окон многоэтажки пошёл дым, который приняли за результаты взрыва. Фото © t.me / RusBerNews

В Киеве из окон многоэтажки пошёл дым, который приняли за результаты взрыва. Фото © t.me / RusBerNews

В одну из многоэтажек в Днепровском районе Киева вызвали экстренные службы из-за "взрыва" после того, как из окон последнего этажа повалил дым.

"В Киеве на Русановке прогремел взрыв, сообщают паблики. По словам очевидцев, после этого из квартиры на бульваре Игоря Шамо пошёл дым", утверждало украинское издание "Страна", уточняя, что воздушной тревоги не было.

Однако в украинском ГСЧС опровергли информацию и сообщили, что вызов оказался ложным. В квартире велись строительные работы, а пыль была принята очевидцами за клубы дыма. "По взрыву пока ничего не могу сказать", — добавил собеседник "Страны" в ведомстве.

На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

Ранее сообщалось, что в Одессе произошёл мощный взрыв. При этом по области объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ не уточнили последствия и возможные разрушения.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar