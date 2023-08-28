На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели новые мощные взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН.

"Сообщается о взрывах в Кривом Роге", — передаёт канал.

Ранее он уже сообщал, что в ночь на 28 августа в Кривом Роге были слышны мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.