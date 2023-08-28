На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге
ТСН: В Кривом Роге после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины прогремели новые мощные взрывы. Об этом сообщает телеканал ТСН.
"Сообщается о взрывах в Кривом Роге", — передаёт канал.
Ранее он уже сообщал, что в ночь на 28 августа в Кривом Роге были слышны мощные взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Напомним, 22 августа сообщалось о другом взрыве в Кривом Роге. Местные власти заявляли о том, что была повреждена энергетическая инфраструктура.
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ТАСС / AP