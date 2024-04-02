Ничего не видно и тяжело дышать: Песчаная буря из Сахары обрушилась на Киев

Песчаная буря из Сахары во вторник, 2 апреля, добралась до украинской столицы. Киевляне делятся в соцсетях видео и жалуются на бушующую стихию.

В Киеве бушует сильная песчаная буря. Видео © Telegram / Политика страны

Местные СМИ сообщают, что порывы ветра сносят деревья. Его скорость в Киеве и области, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), составляет 15–20 метров в секунду. На дорогах низкая видимость, а пешеходам тяжело дышать.