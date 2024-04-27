Москвичам назвали дату начала плановых отключений горячей воды
Заммэра Бирюков: В Москве плановые отключения горячей воды начнутся с 14 мая
В Москве уже с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
"После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", — приводит РИА "Новости" слова Бирюкова.
Все работы завершатся до 25 августа, при этом отключения горячей воды не могут превышать 14-дневный срок.
Заммэра также уточнил, что сегодня, 27 апреля, в Москве начали отключать отопление. Всего специалистам необходимо будет провести эти работы более чем в 74 тысячах зданий, в их числе — свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала отключают тепло в домах, а затем в школах, детских садах, медицинских учреждениях, промышленных и административных зданиях.
Вместе с тем Бирюков уточнил, что летом на системах теплоснабжения специалисты перекладывают трубопроводы, проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживают внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в столице с 27 апреля начнут отключать отопление. Уже в мае начнутся гидравлические испытания теплосетей, в ходе которых будут выявлены и оперативно восстановлены ненадёжные участки.
АГН "Москва" / Александр Авилов