Москвичам назвали дату начала плановых отключений горячей воды

В Москве уже с 14 мая начнутся плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"После завершения нынешнего отопительного сезона городские службы сразу приступят к подготовке системы теплоснабжения к новому осенне-зимнему периоду. Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", — приводит РИА "Новости" слова Бирюкова.

Все работы завершатся до 25 августа, при этом отключения горячей воды не могут превышать 14-дневный срок.

Заммэра также уточнил, что сегодня, 27 апреля, в Москве начали отключать отопление. Всего специалистам необходимо будет провести эти работы более чем в 74 тысячах зданий, в их числе — свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала отключают тепло в домах, а затем в школах, детских садах, медицинских учреждениях, промышленных и административных зданиях.

Вместе с тем Бирюков уточнил, что летом на системах теплоснабжения специалисты перекладывают трубопроводы, проводят профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживают внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.