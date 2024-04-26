Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление

Отопительный сезон в Москве подходит к концу. Уже с завтрашнего дня, 27 апреля, начнётся перевод системы теплоснабжения в летний режим", сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

"В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 27 апреля, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", — приводит пресс-служба городского хозяйства Москвы его слова.

Как пояснил Бирюков, отключение отопления будет проводиться поэтапно: специалисты начнут процесс с жилых зданий, школ, детских дошкольных и лечебных учреждений, а затем приступят к промышленным и административным зданиям. Более того, уже сейчас в столице приступили к подготовке к новому отопительному сезону. В мае начнутся гидравлические испытания теплосетей, в ходе которых будут выявлены и оперативно восстановлены ненадёжные участки, добавил Бирюков.