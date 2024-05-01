Стало известно, какая погода будет в Москве на Пасху

Москвичам не стоит ждать хорошей погоды на Пасху, 5 мая. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Светлое Христово Воскресение ожидаются сильные дожди и штормовой ветер до 15 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха поднимется лишь до 5–10 градусов со знаком плюс.

"Виной тому станет североатлантический циклон, сопровождаемый обложными дождями с интенсивностью до шести-девяти миллиметров, причём сильнее всего будет лить в ночь с субботы на воскресенье, когда через Москву ожидается прохождение центра ненастного атмосферного вихря", — объяснил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

По его словам, в течение всего воскресенья столбики термометров покажут от плюс пяти до плюс десяти, но из-за порывов ветра температура будет казаться на три-четыре градуса холоднее.