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Регион
1 мая, 03:08

Жителей Московского региона ожидают дождливые и холодные майские праздники

Синоптик Леус: Жителей столичного региона на неделе ожидают заморозки и дожди

Жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе ожидают дожди, температура воздуха может упасть до отрицательных значений. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С 1 мая погода начнёт меняться. Уже в ночь на среду местами пройдут кратковременные дожди, усилится ветер. Днём существенных осадков не ожидается, но температура начнёт понижаться. В Москве уже не +20...+22 °C, а +17...+19 °C", — поведал синоптик.

Уже в четверг днём будет всего +13...+15 °C. Пик похолодания, по словам Леуса, придётся на пятницу: температура в светлое время суток не превысит отметку +10 °C, а в ночь на субботу столбики термометров и вовсе упадут ниже нуля.

Ситуация начнёт меняться в воскресенье, хотя температура по-прежнему останется ниже климатической нормы. Настоящее тепло вернётся в регион только после майских праздников, спрогнозировал синоптик.

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Ранее Life.ru писал, что столицу ждут слабые заморозки на день празднования Пасхи, 5 мая. В ночные часы температура воздуха может понижаться до нуля градусов.

Обложка ©

АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Лариса Сафронова
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