Магнитные бури в мае 2024 года: Календарь и советы для метеозависимых В мае 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, вызванных солнечными вспышками, которые могут негативно сказаться на здоровье людей. Life.ru публикует календарь магнитных бурь и рассказывает, как от них защититься. 1 мая, 02:00 В мае 2024 года ожидаются как минимум две магнитные бури: их даты, календарь — в материале Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Магнитные бури возникают при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли и представляют собой сложное природное явление. Длительность и сила магнитных бурь могут варьироваться, но они могут быть опасными из-за возможности вызывать помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, а также ухудшать состояние метеозависимых людей. Исследование и прогнозирование магнитных бурь являются важными задачами для научных исследований и защиты технических систем. В мае 2024 года ожидается несколько опасных периодов, о которых подробнее расскажет Life.ru.

Прогноз магнитных бурь на май-2024

По прогнозам астрофизиков, в мае 2024 года ожидается усиление геомагнитной активности Солнца, что приведёт к возникновению магнитных бурь. Большую часть времени обстановка будет спокойной, однако не обойдётся без всплесков в начале и конце месяца.

График и даты магнитных бурь в мае 2024 года. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Учёные непрерывно отслеживают солнечную активность и проводят наблюдение за геомагнитной обстановкой, чтобы предоставлять прогнозы на более короткие временные интервалы. Рекомендуется следить за новостями и обновлениями от научных организаций, занимающихся изучением солнечной активности и магнитных бурь, чтобы быть в курсе последних событий и возможных угроз для технических систем и здоровья людей.

Календарь магнитных бурь на май 2024 года. Инфографика © Life.ru

Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в мае 2024 года будет распределяться следующим образом:

1–3 мая — слабое магнитное возмущение (3 балла);

— слабое магнитное возмущение (3 балла); 4 мая — почти полный штиль (1 балл);

— почти полный штиль (1 балл); 5–7 мая — слабое магнитное возмущение (3 балла);

— слабое магнитное возмущение (3 балла); 8–18 мая — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла);

— геомагнитная обстановка спокойная (2 балла); 19–21 мая — геомагнитная обстановка возмущённая (4 балла);

— геомагнитная обстановка возмущённая (4 балла); 22–23 мая — магнитная буря (5 баллов);

— магнитная буря (5 баллов); 24–26 мая — геомагнитная обстановка возмущённая (4 балла);

— геомагнитная обстановка возмущённая (4 балла); 27–29 мая — геомагнитная обстановка спокойная (2 балла);

— геомагнитная обстановка спокойная (2 балла); 30–31 мая — почти полный штиль (1 балл).

Что ощущает человек во время магнитной бури

Во время магнитной бури человек может ощущать различные симптомы, такие как:

головная боль,

головокружение,

бессонница,

усталость,

раздражительность,

изменения настроения,

повышенная чувствительность к звукам и свету.

Некоторые люди также могут испытывать боли в суставах или мышцах, тошноту или другие физические симптомы, но они обычно проходят после окончания магнитной бури.

Если у вас возникли серьёзные или продолжительные симптомы во время магнитной бури, следует обратиться к врачу. Например, если вы испытываете сильную головную боль, тошноту, резкое ухудшение здоровья, потерю сознания или другие серьёзные физические проблемы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач сможет провести необходимое обследование и назначить лечение в зависимости от вашего состояния.

5 советов для метеозависимых

На сегодняшний день науке известно, что каждый третий взрослый человек реагирует на резкие погодные изменения; при этом женщины сталкиваются с этим чаще мужчин. Людей, ощущающих дискомфорт от колебаний погоды, магнитных бурь, активности Солнца, становится всё больше. Их называют метеочувствительными.

Головная боль — самый распространённый симптом во время магнитной бури. Фото © Shutterstock / FOTODOM

У метеочувствительных людей изменения погодных условий влекут за собой симптоматику — учащение сердцебиения, головные боли, боли в суставах. Учёные отмечают, что триггером является не один какой-то погодный фактор, а несколько.

Ослабить метеопатические симптомы поможет соблюдение простых рекомендаций. О них в беседе с Life.ru рассказала к.п.н., доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

1. Рациональное питание

Важно придерживаться простых правил в питании в дни метеочувствительности. Необходимо исключить разрушающие организм вредные продукты — алкоголь, жирную, острую пищу, большое количество кофе, быстрые углеводы и сахара.

Питание в такие дни должно состоять из простых блюд. Из напитков отдать предпочтение травяным чаям, горячим напиткам из ягод облепихи, смородины, малины. Уменьшить головную боль помогут листья зелёного чая, особенно чая мате, а также экстракт из листьев мелиссы. доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

2. Физическая активность

Вторым по значимости превентивных мер для метеочувствительных людей будет являться обязательная физическая активность в недельном режиме человека. Необходимо чаще бывать на свежем воздухе, к примеру, изменить на пешую прогулку дорогу домой.

Возьмите за правило подниматься по лестницам пешком, устраивать перерывы в течение рабочего дня и выполнять разминку, ещё лучше выйти на свежий воздух и пройти пешком минут 15–30. Включить простые и легковыполнимые упражнения в утреннюю зарядку, которая займёт 10–15 минут. доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова.

3. Состояние психологического комфорта

Всем метеочувствительным людям в погодные критические дни следует стараться избегать конфликтных ситуаций. По возможности в такие дни воздержитесь от тяжёлого физического и умственного труда. Постарайтесь не смотреть телевидение (особенно новости), включить приглушённый свет. Больше улыбайтесь, общайтесь с родными на добрые и положительные темы.

4. Закаливание

Этот метод полезен для улучшения общего состояния организма. Контрастный душ позволит вам снять некоторые симптомы уже проявившейся метеозависимости и предотвратить её прогресс.

5. Лекарственные препараты

В дни магнитных бурь и изменений погоды людям, чувствительным к этим явлениям, следует принимать адаптогены. Это группа веществ, способных активизировать адаптационные способности нашего организма. Однако обязательным остаётся строго соблюдать режим приёма лекарств, назначенных врачом.

Авторы Любовь Свободная