Врач назвала 5 неприятных последствий "красной" магнитной бури, накрывшей Землю

Магнитные бури представляют собой колебания геомагнитного поля Земли, которые происходят несколько раз в месяц. Научно доказано, что эти катаклизмы оказывают влияние на некоторые группы населения, в первую очередь на людей в возрасте старше 50, страдающих от хронических заболеваний. Фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы" Наталья Балан рассказала Life.ru о пяти опасных последствиях магнитных бурь.

Усиление болевых ощущений

У пенсионеров часто встречаются артрит, ревматизм и другие болезни опорно-двигательного аппарата. Во время понижения атмосферного давления внутреннее давление суставов растягивает их и связки, при этом усиливая болевые ощущения и дискомфорт.

Сонливость и усталость

В зоне риска находятся люди, которые страдают от нарушений сна и хронической усталости. Магнитные бури усиливают симптомы, приводя к бессоннице, сонливости и общему ослаблению организма, предупреждает специалист.

Повышенный риск болезней сердца

У пожилых людей часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания, например гипертония и аритмия. Магнитные бури провоцируют усиление этих болезней, увеличивая риск сердечных приступов и инсультов.

Психологические реакции

По словам фельдшера, магнитные бури оказывают влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. Согласно исследованиям, эти природные катаклизмы вызывают ухудшение настроения, раздражительность, апатию и даже вспышки агрессии.

Ухудшение когнитивных функций

Люди в возрасте страдают от ухудшения когнитивных функций во время колебаний геомагнитного поля. Выполнение повседневных задач усложняется, так как они сталкиваются с затруднениями с концентрацией, памятью и принятием решений в этот период.

Таким образом, стоит быть особенно внимательными к своему состоянию во время магнитных бурь. Принимать меры предосторожности, тщательно заботиться о себе, чтобы не чувствовать дискомфорт во время подобных природных явлений. Наталья Балан Фельдшер и управляющая сети пансионатов для пожилых людей "Тёплые беседы"