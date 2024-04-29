По Земле ударила "красная" магнитная буря, она будет длиться три дня

Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет длиться три дня. Сегодня, 29 апреля, она будет ощущаться особенно сильно. Об этом свидетельствуют вычисления солнечной и геомагнитной активности Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно прогнозу учёных, 29 апреля ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень). Она вызывает сильную магнитную бурю, способную влиять на самочувствие метеозависимых людей. 30 апреля показатель снизится до К-индекса 3 (зелёный уровень), но 1 мая снова повысится до К-индекса 4 (жёлтый уровень), который предполагает ощутимое магнитное волнение.