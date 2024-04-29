По Земле ударила "красная" магнитная буря, она будет длиться три дня
По Земле ударила "красная" магнитная буря. Обложка © Life.ru, Unsplash / Viktor Mindt
Землю накрыла мощная магнитная буря, которая будет длиться три дня. Сегодня, 29 апреля, она будет ощущаться особенно сильно. Об этом свидетельствуют вычисления солнечной и геомагнитной активности Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Согласно прогнозу учёных, 29 апреля ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень). Она вызывает сильную магнитную бурю, способную влиять на самочувствие метеозависимых людей. 30 апреля показатель снизится до К-индекса 3 (зелёный уровень), но 1 мая снова повысится до К-индекса 4 (жёлтый уровень), который предполагает ощутимое магнитное волнение.
А ранее магнитная буря, образованная в результате самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце, добралась до Земли. В северных регионах России заметили вызванное этим явлением северное сияние. Его можно было увидеть в Мурманской и Ленинградской областях.