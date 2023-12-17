Мощная вспышка на Солнце отозвалась в России магнитной бурей и страшно красивым полярным сиянием
Магнитная буря накрыла Землю после сильнейшей за 6 лет вспышки на Солнце
Вызванное магнитной бурей северное сияние. Обложка © VK / Виталий Истомин
Магнитная буря, образованная в результате самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце, добралась до Земли, рассказал синоптик Михаил Леус. В северных регионах России уже заметили вызванное этим явлением северное сияние. Его можно увидеть в Мурманской и Ленинградской областях.
Вызванное магнитной бурей северное сияние в Мончегорске. Фото © VK / Администрация города Мончегорска
"Возможно, что причиной данных возмущений магнитосферы Земли стали массы солнечного вещества, выброшенные с поверхности нашего светила во время самой сильной солнечной вспышки нынешнего года, зафиксированной 14 декабря", — рассказал метеоролог.
Северное сияние в г. Сортавала. Фото © VK / Татьяна Плюхина
Северное сияние в посёлке Пятиречье, ЛО. Фото © t.me / mrrrsi
Северное сияние в Красноярске. Фото © t.me / Sergey Belkin
Ранее россиянам объяснили, как спастись от магнитной бури, которая накроет Землю в новогоднюю ночь. В частности, врачи призывают не переедать, а наслаждаться пищей.