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17 декабря, 19:03

Мощная вспышка на Солнце отозвалась в России магнитной бурей и страшно красивым полярным сиянием

Магнитная буря накрыла Землю после сильнейшей за 6 лет вспышки на Солнце

<p>Вызванное магнитной бурей северное сияние. Обложка © VK /<a href="https://t.me/dimsmirnov175/60956" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/rai_naomi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виталий Истомин</a></p>

Вызванное магнитной бурей северное сияние. Обложка © VK / Виталий Истомин

Магнитная буря, образованная в результате самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце, добралась до Земли, рассказал синоптик Михаил Леус. В северных регионах России уже заметили вызванное этим явлением северное сияние. Его можно увидеть в Мурманской и Ленинградской областях.

Вызванное магнитной бурей северное сияние в Мончегорске. Фото © VK / Администрация города Мончегорска

Вызванное магнитной бурей северное сияние в Мончегорске. Фото © VK / Администрация города Мончегорска

"Возможно, что причиной данных возмущений магнитосферы Земли стали массы солнечного вещества, выброшенные с поверхности нашего светила во время самой сильной солнечной вспышки нынешнего года, зафиксированной 14 декабря", — рассказал метеоролог.

Северное сияние в г. Сортавала. Фото © VK / Татьяна Плюхина

Северное сияние в г. Сортавала. Фото © VK / Татьяна Плюхина

Северное сияние в посёлке Пятиречье, ЛО. Фото © t.me / mrrrsi

Северное сияние в посёлке Пятиречье, ЛО. Фото © t.me / mrrrsi

Северное сияние в Красноярске. Фото © t.me / Sergey Belkin

Северное сияние в Красноярске. Фото © t.me / Sergey Belkin

Ранее россиянам объяснили, как спастись от магнитной бури, которая накроет Землю в новогоднюю ночь. В частности, врачи призывают не переедать, а наслаждаться пищей.

Мощная магнитная буря накроет Землю 16 декабря: как защититься

Мощная магнитная буря накроет Землю 16 декабря: как защититься

Александра Мышляева
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