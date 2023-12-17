Мощная вспышка на Солнце отозвалась в России магнитной бурей и страшно красивым полярным сиянием

Магнитная буря, образованная в результате самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце, добралась до Земли, рассказал синоптик Михаил Леус. В северных регионах России уже заметили вызванное этим явлением северное сияние. Его можно увидеть в Мурманской и Ленинградской областях.