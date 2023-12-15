Мощная магнитная буря накроет Землю 16 декабря: как защититься Уже сегодня к Земле начнётся подбираться геомагнитный шторм, который достигнет своего пика ранним утром в субботу, 16 декабря. Чего нужно избегать во время магнитной бури? Можно ли защититься от магнитной бури во сне? Life.ru опросил врачей и учёных. 15 декабря, 11:00 Какой силы ожидается магнитная буря сегодня? Фото © freepik

В ближайшее время на Земле ожидаются магнитные бури, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Учитывая это, следует соблюдать определённые меры предосторожности, чтобы минимизировать возможный риск. В данной статье мы расскажем о том, какие рекомендации следует соблюдать во время геомагнитных штормов, чтобы сохранить своё здоровье и благополучие.

Прогноз магнитных бурь на 15, 16 и 17 декабря 2023 года

Половина месяца позади, но в декабре 2023 года ожидается сразу несколько всплесков геомагнитной активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН), в ближайшие сутки Землю накроет мощная магнитная буря, которая скажется на состоянии метеозависимых людей.

Магнитная буря уровня Kp5 ожидается 16 декабря, её пик придётся на утро. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Если верить прогнозам учёных, то нагрузка на магнитное поле Земли в ближайшие дни декабря будет распределяться следующим образом (время указано московское):

до 18:00 15 декабря — магнитное поле достаточно спокойное;

магнитное поле достаточно спокойное; около 18:00 — ожидается ощутимый всплеск, магнитное поле окажется в "жёлтой зоне";

ожидается ощутимый всплеск, магнитное поле окажется в "жёлтой зоне"; с 18:00 15 декабря до 06:00 16 декабря — затишье перед настоящей магнитной бурей;

затишье перед настоящей магнитной бурей; около 06:00 16 декабря — пик напряжённости геомагнитной обстановки, Земля окажется в "красной" зоне;

пик напряжённости геомагнитной обстановки, Земля окажется в "красной" зоне; с 06:00 до 09:00 16 декабря — магнитное поле по-прежнему возмущённое;

магнитное поле по-прежнему возмущённое; после 09:00 16 декабря — геомагнитная обстановка постепенно приходит в норму.

Что категорически нельзя делать во время пика магнитной бури 16 декабря

Во время магнитных бурь необходимо соблюдать определённые меры предосторожности, чтобы избежать возможного негативного воздействия на здоровье человека. Людям, которые чувствительны к магнитным бурям, особенно важно следовать рекомендациям. Во время геомагнитных штормов не рекомендуется:

работать с техническими устройствами;

управлять автомобилем;

заниматься задачами, требующими сосредоточенности;

использовать мобильный телефон и компьютер;

подвергаться физическим нагрузкам.

Во время магнитной бури 16 декабря 2023 года оставайтесь в постели. Фото © freepik

Эти рекомендации будет выполнить легко, учитывая, что магнитная буря накроет Землю в ночные и утренние часы в субботу. Это значит, что у многих будет возможность оставаться в постели.

Как защититься от магнитных бурь: советы врачей

На сегодняшний день отсутствует единое мнение учёных о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие человека. Считается, что наибольший риск для здоровья во время магнитных бурь может возникать только для лётчиков и астронавтов на больших высотах, причём из-за радиационного облучения, а не от магнитного поля.

Момент начала стрессовой реакции может сдвигаться относительно начала бури на разные сроки для разных бурь и для конкретного человека. Некоторые люди начинают реагировать на магнитные бури за 1–2 дня до них, то есть в момент вспышек на самом Солнце, фактически реагируя на солнечные бури. Данный феномен носит неофициальный медицинский термин "метеозависимость".

По словам терапевта Андрея Рябкова, проявления метеозависимости у каждого человека носят индивидуальный характер. Чаще всего в этот период беспокоят головные боли, перепады артериального давления как в сторону понижения, так и в сторону повышения, нарушения сна, астенические явления.

Людям, подверженным влиянию магнитных бурь, следует в этот период избегать повышенных умственных и физических нагрузок, не переедать, соблюдать режим сна и бодрствования. При ухудшении самочувствия необходимо дать себе некоторое время на отдых, измерить давление. Если симптомы не проходят или усиливаются, следует обратиться к врачу за консультацией Андрей Рябков, терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu

Поверьте, эти простые рекомендации действительно помогут подготовиться к геомагнитным штормам и пережить их с минимальными последствиями для вашего здоровья.

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Что ощущает человек во время магнитной бури

Во время магнитной бури человек может ощущать различные симптомы, такие как:

головная боль,

усталость,

бессонница,

раздражительность,

повышенная чувствительность к звукам и свету,

проблемы с сердечно-сосудистой системой,

некоторые люди могут также испытывать депрессию и тревогу.

Эти симптомы связаны с изменениями в магнитном поле Земли, которые влияют на функционирование нашего организма.

Авторы Марина Калегина