Предвестник магнитных бурь: Учёные зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце

Учёные зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за последние шесть лет. Это произошло 14 декабря примерно в 20:00 по московскому времени, рассказали на сайте центра погоды "Фобос".

"Сегодня около 20 часов по московскому времени на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность которой составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы ещё в 2017 году", — рассказали в центре "Фобос".

Известно, что перед этой вспышкой были ещё две среднего уровня — М5,8 в 10:44 и М2,3 в 16:48. По словам сотрудников центра, такие активные события на Солнце нередко становятся предвестниками магнитных бурь. Ближайшую из них ожидают в эту субботу.

Мощность вспышек на Солнце классифицируется на A, B, C, M и X, где А — минимальный класс, а X, соответственно, — самый высокий. Класс A0.0 равен мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Каждый переход на следующий уровень означает десятикратное увеличение мощности. При вспышках выбрасывается солнечная плазма, её облака достигают Земли, провоцируя магнитные бури.