В зоне вспышки: 7 признаков предстоящих магнитных бурь, о которых предупредят животные и насекомые На животных, рыб, птиц и насекомых специфически действуют признаки приближения магнитных бурь, если уметь считывать их сигналы, то всегда можно определить, когда Землю настигнет очередная солнечная атака. 2 марта, 21:42 7 признаков предстоящих магнитных бурь, о которых расскажут животные и насекомые. Обложка © Shutterstock

В 2024 году Солнце может выйти на пик 11-летнего цикла активности. Но этот период будет другим. Учёные сравнивают его интенсивность с сезоном ураганов. Главная опасность, которая исходит в этот период от нашего светила, — это мощные выбросы коронарной массы — потоков активных частиц в сторону Земли. Они угрожают не только спутникам, но и всем жителям планеты. Приближение бури чувствуют животные, насекомые и даже рыбы.

Пчёлы

Опытный пчеловод может по полёту пчелы предсказать начало магнитной бури. Фото © Shutterstock

Опытный пчеловод может по полёту пчелы предсказать начало магнитной бури. Дело в том, что в тельце насекомого присутствуют ферромагнитные частицы, которые и позволяют им ориентироваться по магнитному полю Земли при вылете из улья в поиске еды.

Учёные даже доказали, что на пчёл влияют именно магнитные бури. В это время у них изменяются угол вылета из улья и его направление. А вот генерируемое учёными магнитное поле не оказало никакого воздействия на умение пчелы ориентироваться в пространстве. Такой парадокс исследователи объяснить пока не могут. Искусственное магнитное поле также не повлияло на способность пчёл находить корм и исполнять танцы. Учёные считают, что на эти способности влияет гравитация.

Бабочки и жуки

Во время солнечных бурь лёт насекомых на свет многократно увеличивается. Фото © Shutterstock

Ещё в 1966 году советский учёный Владимир Чернышёв обнаружил, что во время солнечных бурь лёт насекомых на свет многократно увеличивается. Особенно это касается чернотелок, жужелиц, стафилинид и пластинчатоусых, а также перепончатокрылых насекомых: ос, пчёл, шмелей. А вот бабочки реагируют по-разному. Например, моль и сибирский шелкопряд летят на свет сильнее обычного, а огнёвки, наоборот, уменьшают лёт.

Мухи

Если надоедливые насекомые вдруг разом исчезли из вашего поля зрения, значит, солнечный ветер настиг Землю. Фото © Freepik / wirestock

Если вы хотите отдохнуть от надоедливых мух, магнитная буря — самое время для этого. Сначала мухи приходят в сильное возбуждение и начинают метаться по комнате, но очень быстро успокаиваются и рассаживаются по стенам помещения, причём в определённом порядке: вдоль геомагнитных линий Земли или строго поперёк. Так что, если надоедливые насекомые вдруг разом исчезли из вашего поля зрения, значит, солнечный ветер настиг Землю.

Перелётные птицы

Магнитные бури являются причиной того, что перелётные птицы могут заблудиться в пути. Фото © ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Предстоящие изменения магнитного поля Земли чувствуют как домашние, так и дикие птицы. Учёные считают, что именно магнитные бури являются причиной того, что перелётные птицы могут заблудиться в пути. Так, теплолюбивые цапли оказываются в Заполярье, а розовые фламинго из Казахстана или утки-мандаринки из Приморья прилетают на Байкал.

Американцы даже провели исследование перелётов диких гусей во время магнитных возмущений. 22-летнее наблюдение показало, что во время бурь интенсивность миграционных перелётов птиц весной и осенью падает на 17%. То есть если над вашей головой собираются на юг журавли или стая за стаей гусей или уток весной возвращается на север, вы можете быть уверенными, что магнитной бури нет и в ближайшее время не будет. А вот если в небе перелётных птиц нет, стоит насторожиться.

Чувствуют бурю и домашние питомцы, например, сотрудники челябинского зоопарка не раз замечали, что ручные попугаи во время магнитной бури начинают вести себя очень активно. Они возбуждаются, перелетают с места на место, беспокоятся и даже могут проявить агрессию.

Зайцы и кролики

Магнитная буря лишает зайцев аппетита. Фото © Shutterstock

Автор "Охотничьей газеты" Владислав Окунь в своём рассказе "О зайцах и магнитной буре" описывает случай, как он с другом и егерем ходил по чернотропу на зайцев и, несмотря на то что по всем приметам охота должна была быть удачной, охотникам не попалось ни одного зверька. Друг Окуня, профессор Владлен Райнин, предположил, что дело может быть именно в сильной магнитной буре. Она лишила зверьков аппетита. Зайцы остались на лёжках, следов не было, и собакам не удалось их выследить. Сам охотник отнёсся к предположению скептически.

Однако теорию Райнина поддерживают фермеры, занимающиеся разведением ближайших родственников зайцев — кроликов. Они знают, что во время магнитных возмущений земной атмосферы кролики, особенно племенные животные и животные в возрасте, буквально болеют. Они отказываются от корма, уединяются в укромных местах, "грустят". Часто неопытные заводчики начинают бить тревогу — им кажется, что зверёк серьёзно заболел. Причём реакция на бурю начинается мгновенно. Только что кролик был активен и хрустел травкой, и вот он уже совершенно безучастен ко всему. Иногда буря приносит и обратный эффект: кролик может стать чересчур активным, рыть землю и даже бросаться на движущиеся предметы.

Учёные из Словакии изучили этот феномен и обнаружили, что у кроликов под воздействием повышенного магнитного излучения повышается свёртываемость крови и изменяется сердечный ритм. Если буря продолжается долго, это может привести к смерти зверька.

Кошки

Даже молодые коты и кошки заметно реагируют на магнитные бури. Фото © Shutterstock

Каждый владелец пушистых зверьков знает, что даже молодые коты и кошки заметно реагируют на магнитные бури. Реакция усиливается, если животное нездорово. Зверьки становятся вялыми, сонными, меньше едят и играют, уклоняются от ласки или, наоборот, буквально лезут на руки, под одеяло, но при этом усиливается и агрессия — в ответ на ласку недомогающее животное может укусить или поцарапать.

Возникают и другие особенности поведения. Животное "приценивается к корму", но не ест его, а также может быстро менять самые укромные локации — искать безопасное место. Специалисты советуют не беспокоить кошек во время магнитных бурь, а дать им спокойно пережить их где-нибудь в тёмном укромном уголке. Дело в том, что магнитная буря вызывает у кошек кислородное голодание таких органов, как печень, почки, сердце и мозг. У зверьков с эпилепсией приступы могут начаться за два-три дня до бури и через два дня после неё.

Рыбы

Рыба более чувствительна к изменениям магнитного поля Земли, чем животные или человек. Фото © Shutterstock

Опытные рыбаки знают, что во время магнитной бури клёва не будет. Рыба более чувствительна к изменениям магнитного поля Земли, чем животные или человек. Во время сильной бури активность рыб замедляется. Хорошая погода при этом на клёв не влияет.

Ихтиологи считают, что рыбы улавливают изменение магнитного поля с помощью особых чувствительных клеток, расположенных на боковой линии. Но при этом они не ощущают приближения бури, а только реагируют на уже пришедший на Землю солнечный ветер. И клёв возобновляется сразу, как только буря проходит.

А вот на икру рыб магнитные бури влияют положительно. Особи плотвы, родившейся из икры, попавшей в сильную магнитную бурю, имели больше лучей на грудных плавниках, было меньше пробитой чешуи и меньше аномалий развития скелета, чем у контрольной группы.

Авторы Александр Лаврентьев