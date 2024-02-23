Врач раскрыл 5 спасительных средств во время мощных солнечных бурь
Врач Чудаков дал советы метеозависимым, как сберечь здоровье при магнитных бурях
Высокочувствительные к магнитным бурям, изменениям влажности и атмосферного давления люди могут испытывать неприятные ощущения ещё за сутки до наступления этих природных явлений, проявляется это, как правило, усилением боли в суставах. Сберечь здоровье и способность нормально функционировать можно, прибегнув к профилактике и особому режиму в такие периоды. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.
"Внутри сустава есть определённый уровень давления, и изменения внешних параметров при наличии чувствительности будут вызывать усиление болевых ощущений", — объяснил медик в беседе с ТАСС.
По его словам, всё население планеты можно поделить на три условные группы. Из них первая невосприимчива к погодным колебаниям, вторая лишена выраженных реакций на них, а вот люди из третьей обладают высокой чувствительностью, иначе говоря — метеозависимы. И для представителей второй и третьей групп важно принимать меры для того, чтобы их здоровье не ухудшалось при изменении погодных условий. Чувствительность в первую очередь обусловлена особенностями вегетативной нервной системы, которая зависит от генетики и строения тела. То есть некоторые люди с рождения предрасположены к метеозависимости, но определённые заболевания могут её усугубить.
"Наиболее сильно будут влиять прежде всего патологии сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, нарушение кровоснабжения в коронарных сосудах — ишемическая болезнь сердца. Сюда же относятся заболевания бронхолёгочной системы, бронхиальная астма, а также определённые нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом", — продолжил собеседник агентства.
Сохранить работоспособность во время солнечной бури поможет особый режим, советует врач. В первую очередь стоит снизить физическую и эмоциональную активность. Если зависимость выражена ярко, лучше проводить время дома, иногда прогуливаясь на свежем воздухе. При средней степени зависимости особый режим не требуется, достаточно не утомляться и не есть тяжёлую пищу. Тем, у кого гипертония, следует проконсультироваться с лечащим врачом по вопросу приёма успокоительных и препаратов, регулирующих давление. Гипотоникам можно принимать фитопрепараты с элеутерококком, китайским лимонником и женьшенем, но под контролем терапевта. Пациентам с высокой свёртываемостью крови и бронхиальной астмой могут потребоваться корректировки в приёме препаратов.
Напомним, 22 февраля учёные зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки самого высокого класса — Х, которые даже привели к сбоям в радиосвязи. Из-за этого в ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури. Это произойдёт, если сгустки плазмы дойдут до планеты.
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