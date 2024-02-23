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23 февраля, 08:16

Врач раскрыл 5 спасительных средств во время мощных солнечных бурь

Врач Чудаков дал советы метеозависимым, как сберечь здоровье при магнитных бурях

Высокочувствительные к магнитным бурям, изменениям влажности и атмосферного давления люди могут испытывать неприятные ощущения ещё за сутки до наступления этих природных явлений, проявляется это, как правило, усилением боли в суставах. Сберечь здоровье и способность нормально функционировать можно, прибегнув к профилактике и особому режиму в такие периоды. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

"Внутри сустава есть определённый уровень давления, и изменения внешних параметров при наличии чувствительности будут вызывать усиление болевых ощущений", объяснил медик в беседе с ТАСС.

По его словам, всё население планеты можно поделить на три условные группы. Из них первая невосприимчива к погодным колебаниям, вторая лишена выраженных реакций на них, а вот люди из третьей обладают высокой чувствительностью, иначе говоря — метеозависимы. И для представителей второй и третьей групп важно принимать меры для того, чтобы их здоровье не ухудшалось при изменении погодных условий. Чувствительность в первую очередь обусловлена особенностями вегетативной нервной системы, которая зависит от генетики и строения тела. То есть некоторые люди с рождения предрасположены к метеозависимости, но определённые заболевания могут её усугубить.

"Наиболее сильно будут влиять прежде всего патологии сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, нарушение кровоснабжения в коронарных сосудах — ишемическая болезнь сердца. Сюда же относятся заболевания бронхолёгочной системы, бронхиальная астма, а также определённые нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом", продолжил собеседник агентства.

Сохранить работоспособность во время солнечной бури поможет особый режим, советует врач. В первую очередь стоит снизить физическую и эмоциональную активность. Если зависимость выражена ярко, лучше проводить время дома, иногда прогуливаясь на свежем воздухе. При средней степени зависимости особый режим не требуется, достаточно не утомляться и не есть тяжёлую пищу. Тем, у кого гипертония, следует проконсультироваться с лечащим врачом по вопросу приёма успокоительных и препаратов, регулирующих давление. Гипотоникам можно принимать фитопрепараты с элеутерококком, китайским лимонником и женьшенем, но под контролем терапевта. Пациентам с высокой свёртываемостью крови и бронхиальной астмой могут потребоваться корректировки в приёме препаратов.

На Солнце засекли крупнейший за семь лет взрыв сразу после двойной вспышки
На Солнце засекли крупнейший за семь лет взрыв сразу после двойной вспышки

Напомним, 22 февраля учёные зафиксировали на Солнце сразу две мощные вспышки самого высокого класса — Х, которые даже привели к сбоям в радиосвязи. Из-за этого в ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури. Это произойдёт, если сгустки плазмы дойдут до планеты.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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