Врач раскрыл 5 спасительных средств во время мощных солнечных бурь

Высокочувствительные к магнитным бурям, изменениям влажности и атмосферного давления люди могут испытывать неприятные ощущения ещё за сутки до наступления этих природных явлений, проявляется это, как правило, усилением боли в суставах. Сберечь здоровье и способность нормально функционировать можно, прибегнув к профилактике и особому режиму в такие периоды. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

"Внутри сустава есть определённый уровень давления, и изменения внешних параметров при наличии чувствительности будут вызывать усиление болевых ощущений", — объяснил медик в беседе с ТАСС.

По его словам, всё население планеты можно поделить на три условные группы. Из них первая невосприимчива к погодным колебаниям, вторая лишена выраженных реакций на них, а вот люди из третьей обладают высокой чувствительностью, иначе говоря — метеозависимы. И для представителей второй и третьей групп важно принимать меры для того, чтобы их здоровье не ухудшалось при изменении погодных условий. Чувствительность в первую очередь обусловлена особенностями вегетативной нервной системы, которая зависит от генетики и строения тела. То есть некоторые люди с рождения предрасположены к метеозависимости, но определённые заболевания могут её усугубить.

"Наиболее сильно будут влиять прежде всего патологии сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, нарушение кровоснабжения в коронарных сосудах — ишемическая болезнь сердца. Сюда же относятся заболевания бронхолёгочной системы, бронхиальная астма, а также определённые нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом", — продолжил собеседник агентства.