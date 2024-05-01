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1 мая, 14:39

"Белые мухи": Москвичей предупредили о снеге и гололедице в первый понедельник мая

Синоптик Тишковец: 6 мая в Москве ожидаются снег и гололедица

В понедельник, 6 мая, в столичном регионе ожидаются снег и гололедица, при этом погода в последний месяц весны будет умеренной, а метеорологическое лето наступит своевременно. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник за холодным фронтом местами пройдут небольшие скоротечные осадки в разном агрегатном состоянии — в небе даже кое-где могут появиться символические белые "мухи". Ночная температура уйдёт в слабый "минус", а значит, на дорогах может появиться гололедица, после полудня всего +7…+9", — написал синоптик в телеграм-канале в среду, 1 мая.

По словам эксперта, утром 7 мая москвичей также ждут небольшие заморозки, а днём незначительные осадки, будет не выше 10 градусов. Тишковец подчеркнул, что возвращение температуры к среднеклиматическим показателям произойдёт лишь после праздников.

"По долгосрочному прогнозу, май в целом по температуре будет умеренным, то есть близким к средним значениям метеостатистики финала весны, с холодной провальной первой декадой, нормальной температурой в середине месяца и небольшим положительным отклонением в конце", — добавил он, уточнив, что в последние дни мая столбики термометров в Москве поднимутся выше 15 градусов.

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При этом на неделе жителей столичного региона ожидают дожди и достаточно прохладная погода. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха может упасть до отрицательных значений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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