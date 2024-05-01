Нежно-розовый рассвет с радугой наблюдали москвичи в первомайское утро

Жители Москвы поделились в соцсетях кадрами первомайского утра, на которых небо над городом окрасилось в нежно-розовые оттенки. Рассвет 1 мая попал на видео и фото очевидцев из разных округов столицы. Некоторым москвичам посчастливилось увидеть большую радугу.

В Москве образовалась радуга 1 мая. Видео © Telegram / "Осторожно, Москва"

В одних районах небо стало ярко-розовым, а в других отливало оранжевыми оттенками. Сегодня в столице ожидается облачная погода с прояснениями и до плюс 19 градусов, такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

Небо в Москве утром 1 мая. Фото © Telegram / Новости Москвы

Днём температура воздуха в Москве будет находиться в пределах от плюс семнадцати до плюс девятнадцати градусов. А в ночь на 2 мая температура воздуха опустится до плюс трёх градусов.

Радуга в Москве утром 1 мая. Фото © Telegram / Новости Москвы