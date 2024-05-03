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3 мая, 13:44

Синоптик Тишковец: На Пасху жителей Москвы ожидает дождь

Москвичей ожидает дождь на Пасху. Обложка © Unsplash / Anton Shcherbakov

Москвичей ожидает дождь на Пасху. Обложка © Unsplash / Anton Shcherbakov

В Москве в пятницу, 3 мая, усилилось влияние скандинавского антициклона, поэтому в городе весь день ожидается ясная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Осадки исключены, ветер северный 3–8 м/с, днём +9…+11 °С. Показания барометров почти не изменятся и составят 751 мм рт. ст. В ночь на субботу в условиях малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания в столице ударят слабые заморозки — до 0…-2 °С", рассказал синоптик в беседе с RT.

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В субботу днём небо начнёт хмуриться, вечером возможны осадки. В воскресенье, особенно утром и в обед, будет пасмурно и дождливо, а температура максимум поднимется до +10 градусов. Следующая неделя также будет холодной и сырой, подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптик Александр Ильин высказывал мнение касательно майского похолодания в столице. Он обвинил в этом ультраполярное вторжение.

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Мирон Сидоров
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