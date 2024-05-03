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3 мая, 08:19

Россиянам пообещали самый холодный День Победы за четверть века

Метеоролог Тишковец: Такого холодного 9 мая в России не было 25 лет

Девушка во время проезда военной техники по Тверской улице перед репетицией парада на Красной площади. Обложка © Антон Новодережкин / ТАСС

Девушка во время проезда военной техники по Тверской улице перед репетицией парада на Красной площади. Обложка © Антон Новодережкин / ТАСС

Температурный фон в Центральной России в День Победы ожидается аномально холодным. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в пятницу, 3 мая, телеведущий, метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров остановятся на отметке на 10 градусов ниже нормы, что соответствует многолетним показателям конца марта, а не начала мая.

Так, в Москве в ночь на 9 мая 2024 года будет минусовая температура, а днём воздух прогреется не выше +5°C…+10°C. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3–4 градуса холоднее. Местами возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Такого холодного 9 Мая в Москве не было четверть века. Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было -3,8°C. С момента основания (с 1948 г.) опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опускались ниже нулевой отметки только четыре раза", рассказал Тишковец.

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А ранее Life.ru сообщал, что москвичам не стоит ждать хорошей погоды на Пасху, 5 мая. В Светлое Христово Воскресение ожидаются сильные дожди и штормовой ветер до 15 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха поднимется лишь до 5–10 градусов со знаком плюс.

Марина Калегина
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