Россиянам пообещали самый холодный День Победы за четверть века

Температурный фон в Центральной России в День Победы ожидается аномально холодным. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале в пятницу, 3 мая, телеведущий, метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров остановятся на отметке на 10 градусов ниже нормы, что соответствует многолетним показателям конца марта, а не начала мая.

Так, в Москве в ночь на 9 мая 2024 года будет минусовая температура, а днём воздух прогреется не выше +5°C…+10°C. Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице на 3–4 градуса холоднее. Местами возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Такого холодного 9 Мая в Москве не было четверть века. Последний раз заморозки в День Победы в столице фиксировались в 1999 году, когда было -3,8°C. С момента основания (с 1948 г.) опорной метеостанции ВДНХ столбики термометров опускались ниже нулевой отметки только четыре раза", — рассказал Тишковец.