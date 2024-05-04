"Страшно, холодно": Майский снегопад на Урале привёл к заторам на трассах и отключению света

Внезапно обрушившийся на Свердловскую область снегопад набирает обороты: он уже привёл к нарушениям электроснабжения и массовым заторам на трассах. Люди в социальных сетях делятся последствиями стихии.

Аномальный снегопад в Свердловской области 4 мая привёл к заторам на трассах. Видео © Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга

По данным местного издания E1.RU, сложная ситуация наблюдается на Пермском тракте (автомобильный маршрут Пермь – Екатеринбург. — Прим. Life.ru), где из-за аномального количества выпавшего снега серьёзно замело дорогу. В результате многие водители оказались заложниками стихии: у некоторых из них заканчивается бензин, в ряде автомобилей находятся дети.

"Жуткая метель, огромное количество снега. Говорят, трасса перекрыта до утра. Я одна в машине с тремя детьми. Ночуем. Не двигаемся больше трёх часов. На дороге уже больше шести часов. Сколько ещё стоять? До августа? Никто не оказывает никакой помощи. Движение не регулирует. Куда обращаться? Страшно, холодно, со мной дети", — рассказала редакции одна из очевидиц.

Более того, в нескольких городах Свердловской области из-за снегопада произошло отключение электроэнергии. По информации пресс-службы "Россети Урал", перебои наблюдаются в Ревде, Дегтярске, Нижних Сергах и Сысерти. Энергетики в связи с непогодой работают в особом режиме.

Осадки также продолжаются в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, пишет kp.ru. По словам синоптика Алексея Пулина, 4 мая на юге региона также ожидается и дождь.