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2 мая, 08:36

На Новосибирскую область 2 мая обрушился мощный снегопад

В Новосибирскую область вернулась настоящая и, казалось бы, уже давно закончившаяся зима. На видео SHOT — снег, заметающий улицы. Больше всего досталось Мошковскому району, где только вчера был солнечный и тёплый Первомай.

Майский снегопад в Новосибирской области. Видео © SHOT

Немногим меньше снега выпало в самом Новосибирске. Пользователи социальных сетей вовсю делятся эффектными кадрами суровой русской весны. По данным синоптиков, прохладная погода сохранится в регионе весь месяц. Правда, вместо снегопада жителей ожидают дожди и грозы.

Высота снежного покрова в Петербурге достигла 11 сантиметров
Высота снежного покрова в Петербурге достигла 11 сантиметров

Напомним, своими причудами погода недавно удивила не только жителей Новосибирской области. Так, буквально неделю назад зима ненадолго вернулась в Екатеринбург и Пермь. Причём несколькими днями ранее на Урале стояла летняя жара.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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