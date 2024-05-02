На Новосибирскую область 2 мая обрушился мощный снегопад

В Новосибирскую область вернулась настоящая и, казалось бы, уже давно закончившаяся зима. На видео SHOT — снег, заметающий улицы. Больше всего досталось Мошковскому району, где только вчера был солнечный и тёплый Первомай.

Майский снегопад в Новосибирской области. Видео © SHOT

Немногим меньше снега выпало в самом Новосибирске. Пользователи социальных сетей вовсю делятся эффектными кадрами суровой русской весны. По данным синоптиков, прохладная погода сохранится в регионе весь месяц. Правда, вместо снегопада жителей ожидают дожди и грозы.