Высота снежного покрова в Петербурге достигла 11 сантиметров

В центре Санкт-Петербурга высота снежного покрова на утро субботы, 20 апреля, достигла 11 сантиметров. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов. За прошедшие сутки в центре Северной столицы выпало девять миллиметров снега, а в Ленинградской области — почти в два раза больше.

Обстановка в Петербурге из-за выпавшего снега. Видео © SHOT

"Высота снежного покрова на утро 20 апреля составила в центре города 11 сантиметров, в Кронштадте — 12 сантиметров, на побережье Невской губы — 7–8 сантиметров, видно, сдувало ветром", — написал синоптик в телеграм-канале.

Специалист дополнил, что в Петербурге такая высота снежного покрова повторила значение 2017 года, тогда 14 апреля тоже выпало 11 сантиметров снега. Но до рекордных значений середины и окончания апреля, которые были зафиксированы в прошлые годы, ещё далеко. Колесов также рассказал, что циклон "Гори" уже ушёл из города к Карелии. В настоящее время температура воздуха в Петербурге опустилась до минус одного градуса, на дорогах гололедица. В городе действует жёлтый уровень погодной опасности.

Синоптик пояснил, что тепло в город и область придёт завтра, 21 апреля. В этот день воздух прогреется до плюс четырёх – шести градусов, а значительно потеплеет уже после 25 апреля.