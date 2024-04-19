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19 апреля, 16:58

Метель и огромные пробки на дорогах: В Петербург снова вернулась зима

В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибальные пробки

В Санкт-Петербург временно вернулась зима: в городе снова снегопад, а температура воздуха в пятницу, 19 апреля, упала до минус двух градусов. Из-за непогоды в Северной столице произошла авария, из-за чего на проспекте Народного Ополчения образовалась сильнейшая пробка, сообщает SHOT.

Снегопад в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

На снятых петербуржцами кадрах видно, что все дороги засыпаны снегом. Пробки на дорогах достигли восьми баллов. К слову, о сегодняшнем снегопаде в Петербурге знали, кажется, все, кроме мужчины, которого заметили на улице Курской в шортах и рубашке. Тем временем снег в городе продолжает идти и в настоящее время. При этом уже завтра в Северной столице обещают плюсовую температуру.

А на Москву и ряд регионов Центральной России обрушился штормовой ветер. В столице порывы достигают 19 м/с. Также есть случаи падения деревьев на машины. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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