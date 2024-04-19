Метель и огромные пробки на дорогах: В Петербург снова вернулась зима

В Санкт-Петербург временно вернулась зима: в городе снова снегопад, а температура воздуха в пятницу, 19 апреля, упала до минус двух градусов. Из-за непогоды в Северной столице произошла авария, из-за чего на проспекте Народного Ополчения образовалась сильнейшая пробка, сообщает SHOT .

На снятых петербуржцами кадрах видно, что все дороги засыпаны снегом. Пробки на дорогах достигли восьми баллов. К слову, о сегодняшнем снегопаде в Петербурге знали, кажется, все, кроме мужчины, которого заметили на улице Курской в шортах и рубашке. Тем временем снег в городе продолжает идти и в настоящее время. При этом уже завтра в Северной столице обещают плюсовую температуру.