Метель и огромные пробки на дорогах: В Петербург снова вернулась зима
В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибальные пробки
В Санкт-Петербург временно вернулась зима: в городе снова снегопад, а температура воздуха в пятницу, 19 апреля, упала до минус двух градусов. Из-за непогоды в Северной столице произошла авария, из-за чего на проспекте Народного Ополчения образовалась сильнейшая пробка, сообщает SHOT.
Снегопад в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
На снятых петербуржцами кадрах видно, что все дороги засыпаны снегом. Пробки на дорогах достигли восьми баллов. К слову, о сегодняшнем снегопаде в Петербурге знали, кажется, все, кроме мужчины, которого заметили на улице Курской в шортах и рубашке. Тем временем снег в городе продолжает идти и в настоящее время. При этом уже завтра в Северной столице обещают плюсовую температуру.
А на Москву и ряд регионов Центральной России обрушился штормовой ветер. В столице порывы достигают 19 м/с. Также есть случаи падения деревьев на машины. Коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.
Кадр из видео Telegram / SHOT