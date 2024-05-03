Сильный снегопад обрушился на Чувашию, Прикамье, Урал и Татарстан

В некоторые регионы России неожиданно вернулась зима. Как пишет SHOT, снегопады накрыли Чувашию, Пермский край, Свердловскую область и Татарстан. На видео — в том числе трасса между Пермью и Ижевском, которую сильно замело.

Снегопад обрушился на Чувашию, Прикамье, Урал и Татарстан. Видео © VK / ГОРОД БЕРЕЗНИКИ / SHOT / Еманжелинск-Информ

Из-за непогоды в мэрии Казани пообещали вернуть подачу тепла в школы, детские сады и больницы. Синоптики обещают, что обстановка на улице начнёт приходить в норму уже завтра, а 5 мая воздух прогреется до 10–12 градусов тепла.