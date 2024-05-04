"Кошмар, гололёд!": Снежный апокалипсис сковал ряд регионов России в канун Пасхи
В Екатеринбург вернулась зима с обильными снегопадами
В мае в Свердловскую область вернулась снежная зима. Обложка © Telegram / ГИБДД Свердловской области
На Урал вернулась самая настоящая зима: причём город и окрестности не просто припорошило снегом — дороги сковал лёд с целыми сугробами сверху. Жители Екатеринбурга делятся в социальных сетях записями снегопадов, которые обрушились на регион за месяц до наступления лета.
В Екатеринбург вернулась зима и принесла обильные снегопады. Видео © VK / "Новости Перми", "Новости Екатеринбурга", "Лента новостей ЛНР | Z"
На записи можно увидеть, в каком состоянии находятся дороги — на обочинах лежат сугробы, без включённых стеклоочистителей далеко не уехать, а водители сетуют на гололёд. Ветки деревьев никнут к земле под тяжестью снега, а в самом городе с неба сыпятся осадки в виде огромных снежных хлопьев.
Неожиданно в канун Пасхи вернулась зима и в Оренбург. Там выпал мокрый снег, а термометры показали около нуля градусов. Та же ситуация наблюдается в Хилокском районе Забайкальского края.
К слову, не стоит думать, что аномальная погода будет удивлять только жителей Урала. Ранее синоптик предупреждал, что 6 мая гололедица и снег посетят Москву и область, да и в целом май выдастся не особенно жарким, несмотря на солнечные дни в начале месяца. Утром 7 мая тоже прогнозируются заморозки, а днём стоит ожидать умеренных осадков и температуру в пределах 10 градусов.