"Кошмар, гололёд!": Снежный апокалипсис сковал ряд регионов России в канун Пасхи

На Урал вернулась самая настоящая зима: причём город и окрестности не просто припорошило снегом — дороги сковал лёд с целыми сугробами сверху. Жители Екатеринбурга делятся в социальных сетях записями снегопадов, которые обрушились на регион за месяц до наступления лета.

На записи можно увидеть, в каком состоянии находятся дороги — на обочинах лежат сугробы, без включённых стеклоочистителей далеко не уехать, а водители сетуют на гололёд. Ветки деревьев никнут к земле под тяжестью снега, а в самом городе с неба сыпятся осадки в виде огромных снежных хлопьев.

Неожиданно в канун Пасхи вернулась зима и в Оренбург. Там выпал мокрый снег, а термометры показали около нуля градусов. Та же ситуация наблюдается в Хилокском районе Забайкальского края.