В Москве снова включат отопление из-за арктического вторжения

В Москве снова включат отопление в жилых домах и соцобъектах из-за похолодания. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

"По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В связи с этим приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты", — написал он в телеграм-канале.

Отопление будет включено до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха.