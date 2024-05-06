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Регион
6 мая, 15:59
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В Москве снова включат отопление из-за арктического вторжения

Собянин: В Москве из-за похолодания возобновят подачу тепла в дома

В Москве из-за похолодания возобновят подачу тепла в дома. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

В Москве из-за похолодания возобновят подачу тепла в дома. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

В Москве снова включат отопление в жилых домах и соцобъектах из-за похолодания. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

"По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В связи с этим приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты", — написал он в телеграм-канале.

Отопление будет включено до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха.

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Напомним, что Москву и Московскую область накрыло похолодание, на севере Подмосковья даже не исключён снег 7 и 8 мая. Также метеорологи считают, что День Победы, который отмечается 9 мая, станет аномально холодным — такой температуры в столице в этот день не было уже четверть века.

Александра Вишнякова
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