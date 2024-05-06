Синоптик предупредил о снеге в Московской области

О погоде в Центральной части России рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Прогнозом на предстоящую неделю синоптик поделился с RT и предупредил о снеге в Московской области.

"Неделя начнётся с того, что на юге — в Воронеже, Белгороде — температура поднимется до +20...+25 °С. На юге Воронежской области может быть 6 и 7 мая до +25 °С. При этом на севере 7 и 8 мая может лечь снег. Ярославль, Кострома, север Московской области — температура дневная +6...+7 °С, а в ночные часы близко к 0 °С", — отметил специалист.

По его словам, с Запада движется циклон, насыщенная влагой часть которого должна пройти через Брянскую, Орловскую, Тульскую и Рязанскую области. Местами выпадет до половины месячной нормы осадков. На южной половине будут дожди, температура понизится от 6 к 8 мая.

"Что касается северной половины, то может получиться, что даже Московскую область зона осадков рассечёт пополам. На юге будут идти дожди, а на севере может выпасть снег. Некоторые модели дают установление снежного покрова с высотой снега до 3—5 см", — предупредил синоптик.

Кроме того, обильные дожди ожидаются в Орловской, Брянской, Тульской и Рязанской областях, а снег может лечь в северной половине, то есть в Ярославле, Костроме и на севере Московской области, заключил Шувалов.