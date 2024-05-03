"Боги приняли дары": Дендротерапевт и экстрасенс объяснили, что принесут "черёмуховые" холода в мае Дендротерапевт Рязанова: Майское похолодание называют черёмуховым 3 мая, 13:34 Цветение черёмухи в ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Мы привыкли, что потепление осенью называется бабьим летом, а январские морозы — крещенскими. В мае тоже есть своя погодная особенность — "черёмуховые" похолодания. Life.ru узнал у дендротерапевта и экстрасенса, откуда пошло такое название и являются ли холода в мае хорошей приметой.

Так, если первая часть майских праздников в Центральной России выдалась жаркой, ко второй синоптики обещают то самое "черёмуховое" похолодание. Уже сегодня, 3 мая, температура воздуха на пять градусов ниже нормы, на Пасху, 5 мая, ожидаются дожди, и до Дня Победы, 9 мая, особого тепла ждать не стоит. Синоптики объясняют майское похолодание ежегодным ультраполярным вторжением.

Дендротерапевт, создатель Музея дуба под Звенигородом Галина Рязанова рассказала Life.ru, что это не холода наступают из-за цветения черёмухи, а наоборот — черёмуха цветёт именно в холода.

Черёмуха на самом деле это всё-таки род слив. Наша красавица, в отличие от других слив и всех цветущих по весне, пошла немножечко другим путём, отдав свои силы не в ягоды, а в цветение, за что мы, наверное, её и ценим. И тут мы подходим к главной хитрости нашей красавицы-черёмухи: именно холода помогают раскрыться цветочкам. Как точечный механизм, который даёт команду: приморозило — ура, всем бутонам раскрыться. Галина Рязанова Дендротерапевт, создатель Музея дуба под Звенигородом

По словам собеседницы, наши предки верили, что черёмуха защищает от порчи, колдовства, поэтому обкладывали ароматными цветущими веточками себя и домашний скот. И ведь на самом деле в листьях и цветках этого растения содержатся летучие вещества, убивающие микробов, — фитонциды. Поэтому вдыхать черёмуховый аромат не только приятно, но и полезно. Однако важно не переусердствовать, иначе заболит голова. Лучше всего посадить черёмуху за забором и просто открывать окно для проветривания, чтобы очистить дом и помочь здоровью, советует Рязанова.

Дендротерапевт также рассказала о приметах в момент цветения черёмухи. Так, все рыбаки отмечают лучший клёв щуки, жереха и леща. А огородникам рекомендуется именно в это время сажать картошку и сеять пшеницу.

"Чем раньше зацветает черёмуха и дольше простоит в цвету, тем жарче будет наступающее лето. Поэтому давайте понаблюдаем этой весной за черёмухой", — добавила Рязанова.

А вот астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун сообщила Life.ru, что похолодание в мае — это в целом хорошая примета. Это значит, что нас ждёт очень сочное, жаркое, хорошее лето.

Это хороший признак того, что природа входит в баланс, и сначала всё расцветает, затем у нас всё должно немножко остановиться, а потом зацветёт ещё более буйным цветом. Если говорить о мистике, язычестве, эзотерике, тайных знаниях — это ["черёмуховое" похолодание] правильный баланс природы, говорит о том, что мы одарили богов. Своим огнём на праздник Белтейн (1 мая), своими улыбками, своими просьбами, что дары богам, которые мы им посвятили, приняты, боги пошли на "консилиум" — и дальше бухнет ярким светом, начнёт ещё больше цвести и радовать нас отличной погодой. Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс