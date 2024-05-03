Священник развеял главный миф о Благодатном огне
Священник Савастьянов: Если Благодатный огонь не сойдёт, конец света не наступит
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2023 году. Фото © ТАСС / Иван Батырев
Схождение Благодатного огня описывается как одно из доступных современным верующим чудес. Настоятель храма в честь иконы Божией Матери "Семистрельная", священник Вологодской епархии Русской православной церкви Илья Савастьянов рассказал Life.ru о мифах, связанных со святыней, и о том, как её встречать и где хранить.
Сейчас среди верующих людей и не только распространено множество суеверий вокруг схождения Благодатного огня, которые не имеют каких-либо оснований. К примеру, что если он не сойдёт, то начнётся конец света. Всё же самое главное чудо для христианина — это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать всё внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня напоминает нам об этом.
Священник также рассказал, что для встречи Благодатного огня верующим не требуется какой-либо особенной подготовки, потому что православные христиане и так проводят Великую субботу в строгом посте, покаянии, читают молитвы и Священное Писание.
Савастьянов также добавил, что лампадку с Благодатным огнём можно зажечь дома и поставить у домашних икон.
Благодатный огонь в Великую субботу накануне Пасхи символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней. Церемонию проводят в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Традиционно там собираются тысячи паломников, а затем частицы огня развозят по всему миру.
В Россию святыню традиционно привозит делегация Фонда Андрея Первозванного. В этом году частичку огня в Москву доставят 4 мая. Лампады отправят в храм Христа Спасителя, а также ещё в 15 храмов столицы, их список уже опубликован.