Священник развеял главный миф о Благодатном огне

Сейчас среди верующих людей и не только распространено множество суеверий вокруг схождения Благодатного огня, которые не имеют каких-либо оснований. К примеру, что если он не сойдёт, то начнётся конец света. Всё же самое главное чудо для христианина — это Воскресение Господа и Бога Иисуса Христа, и необходимо стараться акцентировать всё внимание на этом событии, и схождение Благодатного огня напоминает нам об этом.