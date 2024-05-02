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2 мая, 10:27

Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Москву к Пасхе

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 4 мая, перед Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

"4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий", — пояснили в фонде.

Там уточнили, что широкой встречи святыни не будет. Делегация фонда доставит лампады в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, представители приходов привезут Благодатный огонь в 15 храмов Москвы. Все верующие смогут в течение Светлой седмицы получить его частичку. Список храмов уже опубликован.

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Страстная неделя является последней седмицей перед Пасхой. В этом году она проходит с 29 апреля по 4 мая. А уже 5 мая россияне будут есть куличи и яйца, а также посещать церкви, проводить время с семьёй. Каких ограничений стоит придерживаться на этой неделе, чтобы не совершить большой грех, — в материале Life.ru.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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