Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Москву к Пасхе
Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 4 мая, перед Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
"4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий", — пояснили в фонде.
Там уточнили, что широкой встречи святыни не будет. Делегация фонда доставит лампады в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, представители приходов привезут Благодатный огонь в 15 храмов Москвы. Все верующие смогут в течение Светлой седмицы получить его частичку. Список храмов уже опубликован.
Страстная неделя является последней седмицей перед Пасхой. В этом году она проходит с 29 апреля по 4 мая. А уже 5 мая россияне будут есть куличи и яйца, а также посещать церкви, проводить время с семьёй. Каких ограничений стоит придерживаться на этой неделе, чтобы не совершить большой грех, — в материале Life.ru.
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