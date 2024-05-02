Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Москву к Пасхе

Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Москву 4 мая, перед Пасхой. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

"4 мая делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву. В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий", — пояснили в фонде.

Там уточнили, что широкой встречи святыни не будет. Делегация фонда доставит лампады в храм Христа Спасителя в ходе патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, представители приходов привезут Благодатный огонь в 15 храмов Москвы. Все верующие смогут в течение Светлой седмицы получить его частичку. Список храмов уже опубликован.