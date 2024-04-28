Страстная седмица 2024: Как не согрешить накануне Пасхи 5 мая в самую строгую неделю Великого поста Страстная неделя 2024 года — важный период для всех православных россиян. Во время неё нужно ходить в церковь и придерживаться ряда ограничений, иначе можно совершить большой грех. Life.ru рассказывает подробнее о ключевом периоде перед Пасхой. 28 апреля, 10:00 Как правильно прожить Страстную неделю в Великий пост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Страстная неделя в 2024 году является последней Седмицей перед великим праздником. Она идёт с понедельника, 29 апреля, по субботу, 4 мая. Сама Пасха состоится 5 мая. В этот день россияне будут есть куличи и яйца, а также посещать церкви, проводить время с семьёй. Но перед этим светлым днём сначала важно достойно вынести неделю ограничений. Что такое Страстная неделя, в какие даты она в 2024 году, что нельзя есть и как называется каждый день Страстной недели — всё это в материале Life.ru.

В чём смысл Страстной недели

Во время Страстной недели верующие отдают дань памяти Иисусу Христу. Фото © Freepik

Перед Пасхой, которую православные христиане в 2024 году отметят 5 мая, Страстная неделя считается чуть ли не важнейшим периодом для всех верующих. Во время самой строгой седмицы Великого поста люди вспоминают о последних днях, когда Спаситель жил на Земле. На протяжении семи дней принято упоминать о том, через какие страдания прошёл Иисус Христос перед смертью — был распят, умерщвлён, похоронен.

У Страстной недели перед Пасхой есть и альтернативное название. Её также именуют Страстной седмицей.

Из года в год даты проведения меняются. В 2024 году Страстная неделя будет с 29 апреля по 4 мая, а Пасха — 5 мая.

Страстная неделя по дням

Каждый день Страстной недели 2024 года несёт определённый смысл: что нельзя делать в Великий пост перед Пасхой 5 мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На Страстной неделе 2024 года каждый день несёт определённый смысл, есть своё название и традиции, запреты. В период с 29 апреля по 4 мая в церквях регулярно проходят торжественные богослужения. Молитвы читают только в рамках подготовки к Христову Воскресению, то есть Пасхе. Как называется каждый из дней на Страстной недели, какие есть запреты, что делать разрешено?

29 апреля — Великий понедельник

Во время Страстной недели в этот день на службах воспевают молитвы о патриархе Иосифе, которого во времена Христа в рабство отдала своя же семья. Также на службах священники в стихах рассказывают прихожанам историю, как Иисус наслал проклятие на смоковницу. Её образ символизировал душу, которая не раскаялась. Великий понедельник посвящён воспоминанию о сотворении мира.

Что можно и чего нельзя делать в Великий понедельник? Этот день выпадает на время Великого поста. Можно пить воду и есть хлеб, соль, овощи и фрукты в свежем виде, а также сухофрукты, орехи и мёд. Некоторые верующие, однако, всё же решают воздержаться от пищи.

30 апреля — Великий вторник

В Великий вторник Страстной недели перед Пасхой вспоминают притчи, которые Иисус читал своим ученикам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Великий вторник отмечается в последний вторник перед Пасхой. В 2024 году выпадает на 30 апреля. Этот день посвящён последней притче Христа в Иерусалимском храме, которой он учил людей.

Во вторник на Страстной неделе перед Пасхой тоже проходят богослужения. Священники воспевают историю, как Иисус встретился с учениками в одном из храмов Иерусалима, после чего начал читать им притчи. Также священники рассказывают про чудесные случаи воскресения погибших и небесный суд.

В Великий вторник исключений по еде нет, можно употреблять только сырые растительные продукты. Кроме того, в этот день разрешено работать и завершать неоконченные дела. Но петь, танцевать, веселиться или употреблять алкоголь строго запрещено.

1 мая — Великая среда

На третий день Страстной недели 2024 года в церквях вспоминают притчу о том, как Иуда Искариот предал Спасителя. Он сделал это всего за 30 сребреников. Также в песнях воспевается грешница, которая омыла Христа, после чего помазала его ноги миром.

2 мая — Чистый четверг

Перед Пасхой на Страстной неделе будет Чистый четверг. Во время него можно печь куличи и украшать яйца. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Великий, или Чистый четверг — это четвёртый день Страстной недели, предшествующей Пасхе. В этом году он выпадает на 2 мая. В этот день по всей России пройдут довольно длинные службы. В Чистый четверг всем верующим нужно прийти в церковь, зажечь свечи и уйти с ними домой, не туша. Также важно причаститься.

Что нужно делать в Чистый четверг 2 мая? В этот день принято просыпаться до восхода солнца и принимать водные процедуры. Считается, что вода смывает грязь с тела и грехи с души, оказывая благотворное воздействие на душевное состояние. Хозяйки проводят уборку в домах, избавляются от ненужных вещей, стирают, моют иконы. После уборки зажигают свечи и масляные лампадки. В этот день выпекают пасхальные куличи, окрашивают яйца, готовят праздничные блюда к Пасхе.

Чистый четверг — запреты на день. В это время разрешается употребление только неварёной пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, фрукты и овощи, сушёные фрукты, мёд, орехи. Не следует употреблять алкоголь. Запрещается развлекаться, петь, танцевать, предсказывать будущее. Не стоит злиться, обижаться, думать о плохом.

3 мая — Страстная пятница

Самый строгий день Великого поста: в Страстную пятницу нужно горевать, а не веселиться. Фото © Freepik

Страстная пятница — предпоследний день Великого поста. За ней идут Страстная суббота и Пасха. В этом году православные отмечают свой главный праздник 5 мая, следовательно, Страстная пятница приходится на 3 мая.

В этот священный день Православная церковь вспоминает о страшной казни Иисуса Христа, его снятии с креста и погребении. В три часа дня священнослужители выносят из алтаря в центр храма плащаницу — ткань, изображающую тело Иисуса Христа в гробу. Молящиеся поклоняются перед ней. Вечером проводится служба, во время которой стоят с горящими свечами в руках. Плащаница обносится вокруг храма. В Страстную пятницу в церквях колокола молчат. После службы прихожане не тушат горящие свечи. Они несут их домой и ставят перед иконами.

Что можно делать в пятницу на Страстной неделе? В этот день необходимо придерживаться особо строгого поста: необходимо воздержаться от еды до выноса плащаницы в храме. После этого разрешается употреблять только хлеб и пить воду согласно церковному уставу. Что нельзя делать в Страстную пятницу 3 мая? Церковь запрещает в этот день выполнять домашние дела, петь, танцевать, радоваться, слушать музыку, ругаться, богохульствовать или проклинать кого-то. Нельзя шить, стирать, резать или вязать. Использовать топор и другие сельскохозяйственные инструменты также запрещено.

4 мая — Великая суббота

Страстная, или Великая, суббота — последний день перед Пасхой. В 2024 году Страстная суббота приходится на 4 мая. В этот день освящают пасхальные куличи, крашеные яйца и другие угощения. Хозяйки готовят пасхальные блюда и красят яйца. Великая суббота — время тишины, в этот день служба в церкви посвящена погребению Иисуса Христа.

После распятия Иисуса первосвященники попросили Пилата поставить стражу у пещеры, где был погребён Иисус. Пилат поставил людей и закрыл пещеру печатью. После исчезновения тела Иисуса стража подтвердила, что никто не входил и не выходил из пещеры. Душа Иисуса спустилась в ад, где он возвестил победу жизни над смертью и обещал вывести праведников в Царствие Небесное. После этого Иисус вышел из ада, забрав с собой все праведные души. Так завершились искупительные мучения Мессии.

В Страстную субботу совершают литургию Василия Великого утром и читают Деяния святых апостолов вечером. Перед полуночью проводится Полунощница, во время которой священники уносят Плащаницу в алтарь и кладут на престол. В полночь начинается утреня, а церковные служители меняют свою одежду с тёмной на светлую.



Что разрешено делать в Страстную субботу? Необходимо помириться с теми, с кем вы в ссоре, попросить прощения, покаяться и сознаться в грехах. В этот день разрешается сухоядение, но нельзя пить алкоголь. Что нельзя делать в Великую субботу? Убираться, работать физически, веселиться, охотиться, ругаться, ссориться, заниматься любовью, отмечать дни рождения или свадьбу, отдавать что-то из дома.

Что можно делать во время Страстной недели 2024 года

Страстная неделя: можно ли не соблюдать пост? Да, это допускается, но есть другие ограничения. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Перед Пасхой на Страстной неделе рекомендуется регулярно ходить в церковь, каяться перед Господом и анализировать свои действия. В этот период многие верующие ещё соблюдают правила Православного поста, но придерживаться его абсолютно всех РПЦ не заставляет. Поэтому грехом отказ от диеты считаться не будет. В Страстную неделю нужно соблюдать сухоядение. Разрешается есть: 1. Салаты 2. Супы 3. Овощи 4. Зелень 5. Ржаной хлеб.

В дни сухоядения рекомендуется есть один раз в сутки. Но разрешается добавить небольшой перекус. Во время Страстной недели 2024 года нужно много молиться и думать о вечном. Также допускается печь куличи и украшать яйца, но не раньше четверга.

Страстная неделя с 29 апреля по 4 мая: что нельзя делать

Во время Страстной недели перед Пасхой нельзя вступать в интимную близость и ругаться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Главное, что нельзя в Страстную неделю, — иметь любую близость с любимым человеком. Его нельзя даже целовать, не говоря уже об интиме. Ходить на концерты, в бары и другие подобные развлекательные места запрещено вплоть до 6 мая, когда пройдёт Пасха.

Многие забывают о том, что нельзя в Страстную неделю и ругаться. Ссоры запрещены как с близкими людьми, так и со знакомыми. Также ограничения накладываются и на уборку по дому — в пятницу и субботу нельзя ни гладить, ни готовить. В остальные дни это допустимо.