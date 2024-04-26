Подготовка к Вербному воскресенью 28 апреля: Откуда брать вербу, как её правильно освящать и украшать

Для начала стоит вспомнить историю и узнать, почему именно веточки вербы стали главным символом праздника Вербное воскресенье. Этот день, выпадающий в 2024 году на 28 апреля, отмечается в Православной церкви в воскресенье перед Пасхой. Вербное воскресенье — праздник, посвящённый входу Иисуса Христа в Иерусалим. В этот день, согласно Евангелию, народ встречал Спасителя, устилая перед ним дорогу пальмовыми листьями. Однако на Руси про такое растение не знали, поэтому заменили его на вербные ветви.

Верба, как символ этого праздника, связана с этим событием и стала его основным атрибутом. Она символизирует победу и радость, которую приносит Христос своим приходом. Но обращаться и готовить веточки этого растения перед праздником Вербное воскресенье надо правильно.

Как правильно освящать веточки вербы?

Как правильно освящать вербу к празднику Вербное воскресенье 28 апреля? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Существуют традиции и правила обращения с вербой, в которых рассказывается, что освящать веточки нужно исключительно в храме. Сделать это можно накануне праздника — в Лазареву субботу. Если не успеется, вербу освятят утром в воскресенье. А если вы покупаете вербу с рук, то не стоит верить, что та уже освящена. Лучше всё равно окропить букетик святой водой в храме.

Как можно украшать вербу перед Вербным воскресеньем?

Если хотите добавить в букетик с веточками вербы цветы и составить красивую композицию, то Церковь не запрещает такое. Для этого есть даже несколько красивых сочетаний: цветы нежных оттенков: тюльпаны, гиацинты, диантусы, мускари, ландыши;

тюльпаны, гиацинты, диантусы, мускари, ландыши; сухоцветы: колосья, хлопок, лаванда, зайцехвост;

колосья, хлопок, лаванда, зайцехвост; декор: разноцветные веточки, перья, яркие атласные ленты, бечёвки.

Есть одно лишь ограничение: все вкрапления в букет с веточками вербы должны быть живыми растениями. Искусственные в церкви не освящают, поэтому никакого пластикового декора быть не должно.

Можно ли просто выкинуть вербу после Вербного воскресенья?

Что нельзя делать с веточками вербы на православные праздники? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ещё один важный момент, про который знают далеко не все, — как правильно выкидывать вербу после праздников. Ни в коем случае нельзя просто отправить веточки в помойное ведро. Чтобы правильно и по церковным законам избавиться от завядших веточек вербы, следует сделать следующее: отнести вербу к водоёму. Пруды или болота не подойдут, лучше пустить веточки по течению реки;

Пруды или болота не подойдут, лучше пустить веточки по течению реки; посадить, если веточки дали корешки. В городских дворах и парках это делать не нужно — растение могут метить собаки. Лучше посадить саженец в лесу или у себя на даче;

если веточки дали корешки. В городских дворах и парках это делать не нужно — растение могут метить собаки. Лучше посадить саженец в лесу или у себя на даче; вернуть вербу на то место, где она была сорвана. Веточки можно воткнуть в землю рядом с деревом.